Полоса препятствий и манекены в ластах: в Самаре прошел чемпионат России по водно-спасательному многоборью

В Самаре прошел чемпионат России по водно-спасательному многоборью Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Транспортировка манекена, выбрасывание спасательного линя и эстафета. В Самаре 28 и 29 июня состоялся чемпионат России по водно-спасательному многоборью. В областную столицу съехались спортсмены с разных уголков страны. Каждый прибыл за победой. Зрелище, несомненно, захватывающее. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий, пообщалась с участниками состязания и выяснила подробности.

Участие приняли спортсмены семи регионов

В чемпионате по водно-спасательному многоборью приняли участие 50 пловцов сразу из семи регионов: Московская, Новосибирская, Ленинградская, Ярославская и, конечно, Самарская области, а также Санкт-Петербург и Республика Мордовия. Состязания прошли в несколько этапов. Так, в первый день спортсмены боролись за лучший результат в крупнейшем бассейне Самары ЦСКА.

Финал состоялся на пляже 2-ой очереди самарской набережной Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Это и буксировка манекена в ластах, и транспортировка манекена, и эстафета с транспортировкой манекена, а также выбрасывание спасательного линя и супер-спасение, - поделился с журналистом «КП-Самара» начальник команды, старший тренер спортивной команды по плаванию и прыжкам в воду ЦСКА Алексей Аленин.

Финал же состоялся на открытой воде. Свое мастерство гости и жители города продемонстрировали на пляже 2-ой очереди самарской набережной.

«Здесь мало хорошо плавать»

Участники водно-спасательного многоборья в один голос заявляют — спорт сложный. Это вид, в котором важны не только чисто плавательные навыки, но и умение спасать тонущих людей. В России еще в 2012 была создана Федерация водно-спасательного многоборья. Чемпионаты проходят ежегодно, где зачастую встречаются именитые спортсмены. На этот раз в Самару приехал участник Олимпийских игр Николай Скворцов. Мужчина признался: в этот спорт он пришел не просто так.

-В детстве я чуть не утонул в море. К счастью, меня спасли. После этого случая я стал заниматься плаванием профессионально, - говорит Николай. - В водно-спасательное многоборье меня тоже привели обстоятельства. Так получилось, что я спас сразу четверых тонущих людей. Это перевернуло мое сознание.

Николай занимается водно-спасательным многоборьем уже 8 лет. Заслуженный мастер спорта России уверен: в этом спорте мало хорошо плавать.

-Если в плавание ритм всегда одинаковый, то здесь ты постоянно сбиваешься из-за барьеров, манекенов и спасательных поясов. Здесь нужно быстро ориентироваться, нельзя мешкать. Даже у самого сильного и опытного «чистого» пловца вряд ли получится справиться с этими дисциплинами. Я потратил время на то, чтобы отработать технику.

В соревнованиях приняли участие 50 пловцов сразу из семи регионов Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Вместо людей — 60-70 килограммовые манекены

Для тренировок и соревнований вместо людей — 60-70 килограммовые манекены из пластика. С ними можно отрабатывать все максимально полезные приемы, которые помогут в экстренной ситуации вытащить тонущего на берег.

-Мы не только плаваем с манекенами, но и со спасательной системой. Здесь достаточно много сложных элементов. Например, очень трудно надевать ласты на ходу, - поделилась с журналистом «КП-Самара» спортсменка из Новосибирска Мария Патласова. -Конечно, тренировки и соревнования далеки от реального спасение человека, но все же, я думаю, если вдруг что-то случится, то помочь все-таки получится.