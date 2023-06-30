Чтобы не кусала прохожих: штрафы за выгул собаки без намордника в Самаре в 2023 году

Если собака будет без намордника, то придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 июня 2023 года Самарская губернская дума приняла поправки в региональный закон об административных правонарушениях, касающихся содержания и выгула домашних животных. Были названы и суммы штрафов, которые грозят нарушителям. Рассказываем про штрафы за выгул собаки без намордника в Самаре в 2023 году.

Штрафы за выгул собаки без намордника в Самаре в 2023 году

За любое нарушение правил выгула домашних животных, принятых в регионе в марте 2023 года, теперь придется заплатить штраф. Так, обычные граждане, не надевшие на собаку намордник, заплатят от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 5 до 7 тыс. рублей, юридические лица — от 7 до 15 тыс. рублей. Такими же будут штрафы и за неправильный выгул животных.

По мнению наших законотворцев, такая мера призвана защитить людей от нападения домашних собак

Напомним, в марте 2023 года вышли поправки в региональный документ, регламентирующий правила содержания и выгула домашних питомцев. В числе прочего, владелец животного должен пресекать любое проявление агрессии со стороны питомца к людям, не держать его в местах общего пользования и на участках и не выгуливать в нетрезвом состоянии. Также хозяин пушистого друга должен убирать за ним мусор и экскременты.