Из Самары на Грушинский фестиваль отправился первый ретро-состав «Грушинского экспресса»

Ретро-состав отправился к платформе имени Грушина в день открытия фестиваля 29 июня.

В этом году для всех поклонников Грушинского фестиваля приготовили особенный подарок – «Грушинский экспресс». Ретро-состав отвезет всех желающих из Самары на платформу имени Грушина, где в эти дни проходит знаменитый фестиваль. Это, кстати, первый пригородный туристический поезд в России, оформленный в стиле 80-х годов и дополненный тематической символикой фестиваля. 29 июня состав доставил своих первых пассажиров на платформу имени Валерия Грушина, которая так же претерпела кардинальные изменения.

«В путь – так с песней»

29 июня «Грушинский экспресс» встретил на станции в Самаре своих первых пассажиров. Этот уникальный ретро-состав может считаться изюминкой фестиваля. Вагоны темно-зеленого цвета и сиденья с деревянными рейками напомнили многим пассажирам былые времена, а тематический интерьер с узнаваемыми символами погружает в праздничную атмосферу фестиваля. Кроме того, взять в руки гитару теперь можно прямо в пути - в составе есть вагон со сценой, скамейками и столиками, выполненными в виде гитар.

- Железная дорога, как и песня, объединяет всех, - отметил президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман. - Идея создания концертного зала в вагоне прекрасна. Состав будет пользоваться большой популярностью, так как несет в себе атмосферу и напоминает людям об истории всеми любимого Грушинского фестиваля.

Внутри - песни и веселье.

Десятки лет на Мастрюковскую поляну приезжают тысячи людей, чтобы поделиться своим творчеством, увидеться со старыми знакомыми, провести время с семьей и, конечно же, спеть любимую песню у костра под гитару. Многие из них добираются на электричке, поэтому первые встречи происходят еще на перроне или в вагоне поезда. С дорогой на Грушинский фестиваль у людей связано множество воспоминаний, отсюда и повышенный интерес к ретро-составу. Многие туристы из других городов стремились заранее приобрести заветный билет на «Грушинский экспресс».

В электричке все как в 80-е.

Электричка не просто оформлена в стиле «ретро», но и имеет собственную удивительную историю. В 2022 году составу был присвоен статус исторического, после чего он был отправлен на ремонт в Санкт-Петербург.

- Перспективы развития ретро-движения по Российской Федерации существуют. Сейчас мы стараемся сохранять несколько единиц подвижного состава, чтобы в дальнейшем они могли принять участие в подобных культурных или исторических мероприятиях, - рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Внутри есть даже сцена.

«С корабля на бал»

На протяжении всего пути «Грушинского экспресса» не смолкали звуки гитар. Первые пассажиры охотно выходили на сцену в концертном вагоне, чтобы исполнить известные песни: «Изгиб гитары желтой», «Как здорово», «За туманом» и многие другие. Концерт продолжился и после схода на перрон. К открытию фестиваля железнодорожники подготовили платформу имени Валерия Грушина. На ее территории организовали концертный зал под открытым небом, зоны для отдыха и принятия пищи, санитарные комнаты.

Обновили и платформу.

Юлия Семенихина уже не первый год посещает вместе со своими детьми фестиваль авторской песни.

- Это прекрасный фестиваль, - улыбается женщина. - С каждым годом здесь становится все комфортнее и лучше. Поездка в этот раз была веселой и позитивной, с музыкой. Территория платформы имени Валерия Грушина преобразилась – все чистенько, аккуратно.

В рамках фестиваля на вокзальных комплексах Самары и Тольятти также была проведена работа по благоустройству и тематическому оформлению. Здесь организованы видовые селфи-площадки и удобные тропинки.