В Кошелев-проекте стартовали продажи жилья в новом ЖК «Перемена»

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».

«Перемена» - это новый жилой комплекс, расположенный в молодом и динамично развивающемся районе Кошелев-Парк. Три девятиэтажных трехсекционных дома гармонично сочетают в себе классические архитектурные формы и яркое цветовое решение.

Планировки разработаны в соответствии с современными стандартами проектирования, обеспечивая функциональность и комфорт квартир. Наряду с типовыми планировками, проектом предусмотрены также студии площадью от27 кв. м., которые идеально подходят для комфортного проживания одного человека или семейной пары.

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».

Двухкомнатные квартиры с просторной кухней-гостиной (32 кв. м) и удобной спальней(около 15 кв. м) - функциональный аналог типовой 3-комнатной квартиры для семей с детьми.

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».

Стиль подъездов и входных групп в ЖК «Перемена» тщательно прорабатывался дизайнерами совместно с архитекторами проекта.Двери в подъезды и карманы на несколько квартир имеют прозрачные стеклянные вставки, чтобы жильцы могли видеть, что происходит внутри и снаружи. Отделка холлов выполнена в современных, долговечных и красивых материалах, стены покрыты декоративной штукатуркой с лаконичным дизайном и яркой палитрой. Для мам с маленькими детьми предусмотрен отдельный вход с пандусом, который ведет в общий холл, а также места для хранения колясок на каждом этаже.

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».

Вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, находится в шаговой доступности от ЖК «Перемена»: магазины, салоны красоты, пекарни, ФОК, школа и детский сад. Выбирай перемены к лучшему!

Преимущества жилого комплекса «Перемена»:

-высота 9 этажей

-лифт с нулевого этажа

-современный холл

-места для хранения колясок на каждом этаже

-удобные планировки

-высота потолка 2,7 м

-панорамные лоджии

-благоустроенные дворы

-современные детские и спортивные площадки

-школа и детский сад рядом с домом

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».

Забронировать квартиру со скидкой можно на сайте,

по телефону горячей линии: (846) 331–3000

или в офисах продаж по адресам:

Мирная, 162;

Ново-Вокзальная, 146а;

Крутые Ключи, 33;

Мануила Лемешевского, 1.

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