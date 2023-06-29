В Кошелев-проекте стартовали продажи жилья в новом ЖК «Перемена»

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».
«Перемена» - это новый жилой комплекс, расположенный в молодом и динамично развивающемся районе Кошелев-Парк. Три девятиэтажных трехсекционных дома гармонично сочетают в себе классические архитектурные формы и яркое цветовое решение.
Планировки разработаны в соответствии с современными стандартами проектирования, обеспечивая функциональность и комфорт квартир. Наряду с типовыми планировками, проектом предусмотрены также студии площадью от27 кв. м., которые идеально подходят для комфортного проживания одного человека или семейной пары.
Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».
Двухкомнатные квартиры с просторной кухней-гостиной (32 кв. м) и удобной спальней(около 15 кв. м) - функциональный аналог типовой 3-комнатной квартиры для семей с детьми.
Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».
Стиль подъездов и входных групп в ЖК «Перемена» тщательно прорабатывался дизайнерами совместно с архитекторами проекта.Двери в подъезды и карманы на несколько квартир имеют прозрачные стеклянные вставки, чтобы жильцы могли видеть, что происходит внутри и снаружи. Отделка холлов выполнена в современных, долговечных и красивых материалах, стены покрыты декоративной штукатуркой с лаконичным дизайном и яркой палитрой. Для мам с маленькими детьми предусмотрен отдельный вход с пандусом, который ведет в общий холл, а также места для хранения колясок на каждом этаже.
Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».
Вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, находится в шаговой доступности от ЖК «Перемена»: магазины, салоны красоты, пекарни, ФОК, школа и детский сад. Выбирай перемены к лучшему!
Преимущества жилого комплекса «Перемена»:
-высота 9 этажей
-лифт с нулевого этажа
-современный холл
-места для хранения колясок на каждом этаже
-удобные планировки
-высота потолка 2,7 м
-панорамные лоджии
-благоустроенные дворы
-современные детские и спортивные площадки
-школа и детский сад рядом с домом
Фото: предоставлено ООО «СЗ «Корпорация «КОШЕЛЕВ».
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Мирная, 162;
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Крутые Ключи, 33;
Мануила Лемешевского, 1.
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