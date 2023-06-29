Штрафы для попрошаек, запрет на религиозные обряды: необычные законы, принятые в Самарской области

Недавно в Самарской области был принят закон, защищающий граждан от навязчивых попрошаек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославская область первой в стране ввела штрафы за плевки в общественном месте. Об этом в среду, 28 июня, сообщил глава региона Михаил Евраев, который выступил инициатором нововведения. Причем наказание вышло довольно жестким – сумма штрафа составит 1,5 тысячи рублей. В случае рецидива – 3 тысячи рублей. Многие граждане одобрили изменения в законодательстве, отметив, что они необычные и весьма полезные. «КП-Самара» решила вспомнить, какие интересные законы принимались в Самарской области.

Штрафы за выгул собак без намордников

Теперь за неправильный выгул собак в Самарской области предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект разработал региональный департамент ветеринарии.

Сами правила депутаты утвердили в марте. По ним запрещено выгуливать собак без поводка и намордника, а также пьяным и недееспособным.

Согласно поправкам, которые были приняты в закон об административных нарушениях на этой неделе, обычных граждан за нарушение правил по содержанию и выгулу животных будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, юридических лиц — от 7 до 15 тысяч рублей.

– Принятие проекта закона позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными, что будет способствовать соблюдению прав граждан и достижению целей защиты животных, – считает врио главы департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич.

Запрет на религиозные обряды

В лесах Самары запретили проводить религиозные обряды. Соответствующие правила были приняты полтора года назад – их внесли в лесохозяйственные регламенты лесничества.

В списке ограничений оказались запреты на строительство, вырубку, организация свалок и стоянок. Также в лесу нельзя разжигать костры и проводить религиозные обряды (осуществлять религиозную деятельность). Новые правила действуют в различных кварталах Самарского лесничества.

Запрет на оставление самокатов на дорогах

В этом году было предложено запретить оставлять электросамокаты на дорогах, остановках и газонах. Такие поправки в правила благоустройства города предложил внести департамент транспорта Самары.

Помимо этого, чиновники предложили запретить крепить электросамокаты к малым архитектурным формам, растениям и рекламным конструкциям. В дептрансе уверены, что благодаря новым правилам электросамокаты не будут мешать пешеходам и не испортят инфраструктуру города.

Пока предложение находится на рассмотрении властей.

Защита от агрессивных попрошаек

Еще одна поправка, принятая в региональный закон на этой неделе – штрафы для так называемых «профессиональных нищих». С соответствующей инициативой выступило ГУ МВД России по региону.

Согласно решению комитета, изменения касаются попрошаек, гадалок и т.д. Под термином «приставание» депутаты подразумевают «навязчивые действия в отношении граждан против их воли (хватание за руки, за одежду, личные предметы, преграждение пути) в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг, гадания и (или) попрошайничества в общественных местах».

Изменения в региональные законы о профилактике правонарушений и об административных правонарушениях были приняты народными избранниками в двух чтениях.