Одноклассники запустили темную тему для десктопа

Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети. Фото: Одноклассники.ru

Социальная сеть Одноклассники представила одну из самых ожидаемых функций для пользователей, которые предпочитают заходить в ОК с компьютера. Таким образом соцсеть повышает удобство использования ОК при низкой освещенности, делает взаимодействие с платформой более комфортным, а также улучшает визуальную доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.

Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.

В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.