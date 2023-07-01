«Это один сплошной клан!»: самарцы высказались о введение штрафов для гадалок и уличных торговцев

Штрафы будут от 1000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Позолотите ручку - узнаете судьбу». За подобные приставания к прохожим теперь будут штрафовать. Самарская губернская дума приняла ряд новых законов: теперь попрошайкам, гадалкам и настойчивым уличным продавцам придется не сладко. За свое поведение придется платить рублем. Так, на первый раз, штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей, а если урок все же не будет усвоен - увеличится и наказание, нарушители заплатят от 4 до 5 тысяч.

А что думают самарцы? Помогут новые меры или нет?

«Штрафы должны быть больше»

Места сбора уличных попрошаек - парки, торговые центры и перекрестки рядом с офисными центрами. Погода хорошая, поэтому мы направились в парк Гагарина.

Первой опрошено самарчанке повезло, потому как женщина утверждала, что редко встречает уличных гадалок и продавцов.

- В любом случае, я считаю, что введение штрафов - это правильно. Человек уже подумает, делать это или не делать, - прокомментировала жительница.

Пара, встретившаяся нам на пути, утверждает, что штрафовать нужно, а штрафы должны быть больше - от 5 тысяч.

- На подобные манипуляции поддаются внушаемые люди, на которых если посильнее надавить, то они сдаются. Штрафы нужно вводить в любом случае, - ответила девушка.

- Это все некачественный товар, если мы говорим про продавцов, да и вообще простой обман, поэтому нужно с этим что-то делать, - добавил молодой человек.

«Люди ведутся на обман»

- Надоели, замучили, заколебали, тут других слов не подобрать, - негодует самарец. - Нужно бороться с аферистами, но, думаю, для них штраф от 1 до 2 - это не деньги, нужно повышать.

Мужчина не верит, что принудительная система штрафов поможет в борьбе с недобросовестными продажниками и уличными гадалками. По мнению горожанина, подобных людей будет тяжело отслеживать, чтобы выписывать им штрафы.

Однако скептически настроены не все.

- Мне кажется, штрафная система поможет! Как показывает практика, все эти попрошайки - какой-то клан, который сдает все заработанные деньги, - поделилась теорией местная жительница.

Во время проведения опроса, мы столкнулись с несколькими самарцами, которые говорили о кланах и объединениях подобных прилипал.

- У нас в стране есть маленький процент людей, которые спокойно фильтруют все эти манипуляции и обходят их стороной. Другая часть населения ведется на весь этот обман, людям их жалко. Однозначно нужно вводить систему штрафов, чтобы, как минимум, их стало меньше, - высказалась жительница Самары.

А как вы считаете, поможет ли введение денежного наказания в борьбе с уличными пронырами? Делитесь своим мнением в группе «КП-Самара» ВКонтакте.