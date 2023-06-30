На Грушинский фестиваль приезжают тысячи гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для гостей Грушинского фестиваля организовали дополнительный бесплатный транспорт. Дополнительные автобусы будут курсировать 30 июня, а также 1 и 2 июля. Публикуем полное расписание бесплатных автобусов до Грушинской поляны, как будут ходить, где остановки.

Бесплатные автобусы на Грушинский: откуда будут ездить

Организаторы предупреждают участников фестиваля: в связи с большим количеством гостей и при полной загруженности парковочных мест на фестивальной поляне будут введены ограничения на въезд и стоянку личных автомобилей.

- Для удобства будет организована стоянка для транспортных средств в п. Прибрежный (парковка на ул. Парусная 19),- сообщают организаторы. - Стоимость составит 50 рублей в сутки.

Также для подвоза зрителей будет организовано два бесплатных автобусных маршрута до фестивальной поляны - от стоянки в Прибрежном (ул. Парусная,19) и от железнодорожной платформы им.Валерия Грушина.

- Для удобства гостей расписание движения этих шаттлов синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию, - пояснили организаторы.

Напоминаем, в дни фестиваля курсируют как обычные электропоезда

(в пути 1 час 41 минута), так и «Ласточки», а также дополнительный тематический «Грушинский экспресс» (время в пути 1 час 10 минут). Все электрички в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В.Грушина.

Бесплатные автобусы на Грушинский: расписание 30 июня

Расписание на 30 июня

Расписание на 30 июня

Бесплатные автобусы на Грушинский: расписание 1 июля

Расписание на 1 июля

Расписание на 1 июля

Бесплатные автобусы на Грушинский: расписание 2 июля

Расписание на 2 июля