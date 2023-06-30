Латал «летающие танки» и громил фашистов: под Самарой ушел из жизни 100-летний фронтовик

Михаил Васильев два месяца не дожил до 101 дня рождения. Фото: vk.com/alex_zhivaikin

В Самарской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильев. Ему было 100 лет – до 101 дня рождения фронтовик не дожил буквально два месяца. Неиссякаемое жизнелюбие и оптимизм Михаил Васильев сохранил до последних дней жизни.

Прошел Ленинград и Курскую дугу

Свой жизненный путь будущий герой начал в Степановке Шенталинского района Куйбышевской области. Михаил Алексеевич окончил 8 классов общеобразовательной школы в 1939 году, затем поступил в местную школу механизаторов. В 1941 году его призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию и направили на обучение в Вольское военное училище на курсы техника-механика по ремонту и подготовке штурмовиков Ил-2, СУ-2.

Едва окончив краткосрочные курсы, молодой Михаил Васильев прибыл на фронт. Новобранца определили в 10-й авиационный полк, который воевал на Калининградском и Волховском фронтах и отравили под Ленинград.

- Конечно, в 1942 году, когда я впервые попал на фронт и подумать не мог, что через 80 лет именно в день ВВС буду отмечать свое столетие, - вспоминал фронтовик в свой сотый день рождения.

Михаила Алексеевича определили в механики – на его плечи легла забота о «летающих танках»- именно так летчики прозвали знаменитые штурмовики самолеты ИЛ-2 за крекпкую броню)

- Я проучился на механика в Саратовской области, - вспоминал фронтовик. – И с 1942 года уже работал на этом направлении. Тогда появились «ИЛ-2», именно с ними я работал до 1947 года.

После Ленинграда подразделение Михаила Васильева участвовало в знаменитом сражении на Курской дуге.

- Мой самолет сделал 32 боевых вылета, - вспоминал ветеран.

Михаил Васильевич с уважением и любовью относился к своему летающему другу и после каждый битвы ремонтировал его – именно так его «подопечный» уцелел в том страшном сражении до конца.

После Курской дуги Васильева отправили участвовать в боях с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. Там же Красная армия и закончила вторую мировую войну.

За свои героические подвиги и заслуги перед страной был награжден Орденом Отечественной войны, юбилейной медалью Жукова «За боевые заслуги», а также медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Михаил Васильев всегда был готов помочь другим. Фото: администрация Кинеля

Жил для людей и всегда приходил на помощь

Михаил Васильев вернулся в родные края лишь в 1953 году. После возвращения долго без дела не сидел и решил стать лесничим, отправившись изучать новую науку в Исаклинский район. Вплоть до 1989 года, теперь уже один из лучших специалистов, передовик производства Васильев был образцом добросовестности, отзывчивости и ответственности.

Коллеги и знакомые вспоминают: он постоянно оказывал помощь в ремонте лесной техники лесничества. Изначально свои обходы выполнял пешком, затем на лошади, а потом выдали мотоцикл «Урал». Также Михаил Васильев принимал активное участие в воспитании юнармейцев, прививал им человеколюбие, честность и отзывчивость. Взращивал в них любовь к Родине.

- Занимался он не только лесоводством и воспитанием молодых специалистов, но и ремонтом техники, которая с годами становилась все сложнее и сложнее. Опыт фронтового авиамеханика очень пригодился Михаилу Алексеевичу, - отмечал глава городского округа Кинель Александр Прокудин.

-Михаил Васильев всегда был активен, держал пасеку, хорошо знал пчеловодческое дело, охотно делился знаниями с сельчанами. Два раза в год – в день рождения и в День Победы Михаил Алексеевич традиционно собирал коллег за своим столом, всегда живо интересовался работой, рассказывал истории из своей жизни и о войне, - отмечали в минлесхозе.

Свое долгожительство Михаил Васильев объяснял тем, что жил для людей, искренне пытался помочь, а так же радовался каждому дню.

Редакция "КП-Самара" выражает глубокое соболезнование родным и близким Михаила Васильева.