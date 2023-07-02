«Нужно вернуться к советским программам»: самарцы рассказали, почему они хотят отменить ЕГЭ

Корреспонденты «КП-Самара» вышли на улицу и пообщались с волжанами Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Экзамены давно сданы, а результаты уже известны. Выпускники школ готовятся к поступлению в вузы. Правда, после очередного года сдачи ЕГЭ в Госдуме вновь задумались об отмене единого государственного экзамена. Депутаты уверены: ЕГЭ неэффективен и не отражает реального уровня знаний школьников. Хуже того, постоянно меняющиеся правила проведения ЕГЭ не дают учащимся адаптироваться к процедуре его проведения, что, в свою очередь, негативно сказывается на детях. Что об отмене ЕГЭ думают самарцы — выяснили журналисты «Комсомолки».

«ЕГЭ — это удобно»

Для поиска респондентов мы отправились в парк культуры и отдыха имени Гагарина. Там нам удалось встретить не только сегодняшних выпускников школ, но и тех, кто прошел через сдачу ЕГЭ еще десять лет назад. Кроме того, среди желающих пообщаться оказались и представители старшего поколения. Мнения оказались самые разные. Например, виновники торжества считают, что единый госэкзамен — штука удобная.

- Да, стресс и паника, но я думаю, этого не получится избежать в любом случае. И все же, система ЕГЭ очень удобная. Нам не нужно ездить по вузам и уже там сдавать экзамены. Здесь один раз отмучаться и все, - поделилась с корреспондентами «КП-Самара» выпускница самарской школы.

«Современные школьники умом не блещут»

А вот люди, получившие образование еще в советские времена, с образовательной системой не согласны. Все представители старшего поколения в один голос твердят: никакие знания ЕГЭ не проверяет.

- Не хочу никого обидеть, но современные школьники сейчас умом не блещут. У нас была действительно самая лучшая школьная программа и образовательная система. Нужно экзамены проводить в устной форме, только так можно понять, на что способен выпускник, - говорит местная жительница.

«Знания не гарантируют успех»

Молодая девушка больше переживает за психику школьников, чем за их знания. Сама она прошла через испытания госэкзамена, но лет 10 назад.

- Тогда к ЕГЭ относились проще. Мы не тряслись, как нынешние ученики. Мне искренне жаль их, это большой-большой стресс.

Поддержал свою спутницу и молодой человек.

- Лично я вообще считаю, что этим экзаменам придают слишком большое значение. Многим выпускникам их образование вообще никак не пригодится. В работа важны другие качества. Знания не гарантируют успех. Запугали молодежь!

Другие же самарцы сомневаются, смогут ли создать систему сдачи экзаменов и поступления в вузы удобнее и лучше.

- Не знаю, вроде идея и хорошая, но что будет после еще неизвестно. Может лучше и оставить ЕГЭ? Только пусть к детям перестанут относиться как к осужденным.