Девелопер «Баланс Towers» благоустроит бульвар на пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе

Работы уже начались.

Девелоперская компания «Альянс-Менеджмент» инвестирует в озеленение бульвара рядом со строящимися Жилыми башнями «Баланс Towers» на перекрестке ул. Луначарского и Московского шоссе. В результате в районе появится новая современная зеленая зона, которая будет радовать и автомобилистов, и пешеходов.

Работы уже стартовали и на данный момент ведется подготовка площадки под посадку: снятие сорновых растений, культивация земли и обновление грунта. Всего на территории, прилегающей к Жилым башням «Баланс Towers», высадят более 2000 растений и деревьев. В том числе - крупномерные сосны, венгерскую сирень и композиции кустарников и цветов.

К созданию проектов благоустройства и озеленения девелоперы подходят по-разному и чаще всего ограничиваются озеленением территории только самого жилого комплекса. Девелопер «Альянс-Менеджмент» вышел за пределы строительной площадки, моделируя на старте сценарий благоустроенной и красивой жизни будущих резидентов «Баланс Towers»:

- Наша философия проста – делать больше, чем достаточно, и так необходимо мыслить всем, кто имеет дело с городом и людьми. Вчера мы начали работы по благоустройству городской территории, прилегающей к «Баланс Towers». Территории очень активной и заметной. Мимо этого места каждый день проезжает почти весь город, и люди на пути на работу, пешком или на автомобиле – неважно, хотят, чтобы было красиво. Исторически в этом месте были цеха по благоустройству завода 4ГПЗ. Здесь специально разводили цветы для украшения всей территории, так что можно сказать, что мы возвращаем красоту, - рассказала коммерческий директор компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова.

Что касается будущего пространства «Баланс Towers», то здесь планируется реализовать не просто концепцию «двор без машин» с трехуровневым подземным паркингом, а пойти дальше - двор будет поднят на уровень второго этажа дома. Здесь построят несколько площадок, включая спортивную, игровую, зеленый лабиринт и парковую зону с арт-объектами. А под окнами со стороны первой линии запанирован общественный парк.

Напомним, что строительство «Баланс Towers» началось в марте этого года. Высота первой башни составит 22 этажа, а второй —37 этажей, и это будет самое высокое жилое здание Самары. Девелопер проекта «Альянс-Менеджмент» известен в Самаре жилыми комплексами «Фрегат», «Галактика» на улице Ново-Садовой и «Парус» на берегу Волги.

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