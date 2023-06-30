«Выпустил 22 пули в голову»: сын погибшего самарца рассказал, за что убийца отомстил его отцу после 16 лет тюрьмы

Сергей К. был на работе в поле недалеко от дома, когда его настигли 22 смертельные пули Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я не понимаю, откуда столько зверства! Я сейчас еду из морга. У моего отца не голова, а мишень, - с горечью рассказывает журналисту «КП-Самара» сын погибшего Сергея К., которого нашли недалеко от родного села Никитинка в Самарской области с 22 пулевыми ранениями.

"Пришел к нам в дом, избил отца, мать и меня"

Жуткая история, которая произошла 28 июня 2023 года, до глубины души потрясла жителей маленького села в Елховском районе Самарской области. На днях туда вернулся их односельчанин Евгений Д., которого осудили за разбойное нападение в 2007 году. Все эти 16 лет Евгений хотел отомстить соседу, который отправил его за решетку. И у него это получилось – в конце июня тело 57-летнего Сергея К. нашли недалеко от села с множественными пулевыми ранениями.

- Мне тогда было семь, я мало что помню. Этот человек пришел к нам в дом, избил отца и мать, даже меня маленького. Он хотел нас ограбить. Помню, что отцу досталось больше всего, было много крови, - говорит сын погибшего Сергея К.

"Обида и злоба на все село"

По словам молодого человека, Евгений действительно угрожал его отцу и матери расправой. Кроме того, он хотел убить еще десяток жителей села Никитинка.

- Я никак не могу понять, он сам виноват был тогда, а теперь вину валит на всех. Просто обида какая-то у него была и злоба на все село. А сейчас, видимо, решил отомстить, - рассуждает наш собеседник.

После нападения на свою семью в 2007 году Сергей К. написал заявление в полицию, возбудили уголовное дело, начался суд. Пострадавший дал показания против Евгения и того отправили за решетку. Осужденный в сердцах крикнул, что выйдет и убьет Сергея, но почему-то никто не воспринял угрозу всерьез. Прошло 16 лет, об этой истории многие уже забыли, но только не Евгений, который все это время готовил кровавую месть.

Шансов выжить не было

Сын погибшего рассказал нам, что его отец работал в поле сторожем. Туда и приехал Евгений Д., чтобы выместить свою злобу и отомстить односельчанину. Он нашел обидчика и 22 раза выстрелил его в голову. Шансов выжить у Сергея не было.

Бывший заключенный вместе с товарищем закопали труп, но по дороге из села их остановили сотрудники ГИБДД. Тогда вся правда и вскрылась, Евгений признался в убийстве и показал, где зарыл тело Сергея.

В настоящее время расследование передано в СУ СКР по Самарской области. Следователи пока воздерживаются от комментариев..

Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий.

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