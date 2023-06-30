Потомственный военный, настоящий патриот: умер Александр Даньшин, который 13 лет возглавлял военкомат Самарской области

Александр Даньшин был частым гостем "Комсомолки". Фото: архив "КП-Самара"
Бывший военком Самарской области, член Общественной палаты региона Александр Даньшин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он скоропостижно скончался, находясь на отдыхе, во время прогулки по берегу Азовского моря. Врачи говорят: оторвался тромб.
«КП-Самара» вспоминает, что сам Александр Иванович рассказывал о своем жизненном пути, и приводит слова тех, кому довелось с ним близко общаться в последние годы.
Служить в армии Александру Ивановичу было «написано на роду». Он родился в семье военного летчика, все время жил среди военнослужащих, переезжая с семьей из гарнизона в гарнизон, и не мыслил для себя другой карьеры, кроме армейской.
- У меня не только отец военнослужащий. Дед – казак, тоже всю жизнь воевал. Так что это у нас наследственное, - вспоминал Александр Даньшин.
Неудивительно, что в 16-летнем возрасте он поступил курсантом в танковое училище. Хотел, как и отец, быть летчиком, но не прошел в летное училище по зрению. Альтернативой заранее для себя он выбрал танковые войска, с ними и связал большую часть воинского пути.
Александр Даньшин прошел большой путь от «зеленого» курсанта танкового училища до военного комиссара крупного волжского региона. Способного офицера быстро заметили, сначала он командовал танковым взводом в Приволжском военном округе, потом – танковой ротой и батальоном группы советских войск в Германии. Служил в Прибалтийском военном округе. В 1997 г8оду Александр Даньшин сменил танк на военкомат, получив должность военного комиссара Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики. В 2003 оду стал военкомом Удмуртии, а с 2007 по 2020 годы руководил военкоматом Самарской области.
О периоде службы в группе советских войск в Германии Александр Даньшин вспоминал:
- Тогда, в конце 70-х – начале 80-х годов, ГСВГ – это были наши наиболее обученные войска, там была настоящая боевая подготовка, там я многому по-настоящему научился.
Переход на службу военкомом потребовал адаптации. Поначалу было сложно.
- Когда ты в войсках – там боевая подготовка, все понятно и регламентировано. Работа в военкомате более многогранна, приходится больше общаться с людьми, контактировать с руководителями разного уровня, кого-то убеждать в необходимости определенных мероприятий. Понятно, что главное – поддержание боевой готовности, на случай мобилизации все должно быть обеспечено. Но еще это и призыв, и работа с ветеранами, и военно-патриотическое движение, работа с молодежью. Это требует не только воинских профессиональных навыков, но и умения находить общий язык с людьми. Работа сложная, но интересная, - признавался Александр Иванович.
Находить общий язык с людьми у Александра Даньшина получалось отлично. Александр Иванович был другом «Комсомолки», не раз участвовал в совместных мероприятиях, прямых эфирах, приходил на пресс-конференции, не отказывался давать интервью и комментарии.
Перед уходом на пенсию в 2020 году Александр Иванович признавался:
- Я почти полвека в армии, и другой жизни себе не представляю.
Будучи военным пенсионером, Александр Даньшин продолжил активную деятельность, войдя в состав Общественной палаты Самарской области.
- Работая в составе трех профильных комиссий, Александр Иванович всегда стремился к достижению практического результата. Его богатый жизненный опыт, профессионализм, верность своему делу и своему Отечеству были неоценимы на ниве общественной деятельности, особенно по такому важнейшему направлению, как патриотическое воспитание молодежи, - вспоминают его коллеги по Общественной палате.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский вспоминает сотрудничество с Александром Даньшиным как опыт искренней патриотической работы от всего сердца.
- Он общался с молодежью не формально, а со всей душой и заинтересованностью. И ребята его слушали с искренним уважением. Буквально за два дня до начала СВО мы проводили мероприятие во 2-й гвардейской общевойсковой армии, затем мы вместе работали в комитете по мобилизации. И Александр Иванович всегда был на стороне людей, каждого выслушивал и старался помочь. У нас было много совместных планов на будущее, мне его будет очень не хватать. Но хочу заверить, что все, что мы запланировали с Александром Ивановичем, будет обязательно выполнено, - поделился с «КП-Самара» Павел Покровский.
Прощание с Александром Ивановичем Даньшиным состоится 2 июля 2023 г. с 10 до 12 часов в Доме офицеров Самарского гарнизона по адресу: улица Шостаковича, 7.
«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойного.