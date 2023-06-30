Потомственный военный, настоящий патриот: умер Александр Даньшин, который 13 лет возглавлял военкомат Самарской области

Александр Даньшин был частым гостем "Комсомолки". Фото: архив "КП-Самара"

Бывший военком Самарской области, член Общественной палаты региона Александр Даньшин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он скоропостижно скончался, находясь на отдыхе, во время прогулки по берегу Азовского моря. Врачи говорят: оторвался тромб.

«КП-Самара» вспоминает, что сам Александр Иванович рассказывал о своем жизненном пути, и приводит слова тех, кому довелось с ним близко общаться в последние годы.

«Это наследственное»

Служить в армии Александру Ивановичу было «написано на роду». Он родился в семье военного летчика, все время жил среди военнослужащих, переезжая с семьей из гарнизона в гарнизон, и не мыслил для себя другой карьеры, кроме армейской.

- У меня не только отец военнослужащий. Дед – казак, тоже всю жизнь воевал. Так что это у нас наследственное, - вспоминал Александр Даньшин.

Неудивительно, что в 16-летнем возрасте он поступил курсантом в танковое училище. Хотел, как и отец, быть летчиком, но не прошел в летное училище по зрению. Альтернативой заранее для себя он выбрал танковые войска, с ними и связал большую часть воинского пути.

От танка до военкомата

Александр Даньшин прошел большой путь от «зеленого» курсанта танкового училища до военного комиссара крупного волжского региона. Способного офицера быстро заметили, сначала он командовал танковым взводом в Приволжском военном округе, потом – танковой ротой и батальоном группы советских войск в Германии. Служил в Прибалтийском военном округе. В 1997 г8оду Александр Даньшин сменил танк на военкомат, получив должность военного комиссара Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики. В 2003 оду стал военкомом Удмуртии, а с 2007 по 2020 годы руководил военкоматом Самарской области.

«В военкомате сложнее, чем в войсках»

О периоде службы в группе советских войск в Германии Александр Даньшин вспоминал:

- Тогда, в конце 70-х – начале 80-х годов, ГСВГ – это были наши наиболее обученные войска, там была настоящая боевая подготовка, там я многому по-настоящему научился.

Переход на службу военкомом потребовал адаптации. Поначалу было сложно.

- Когда ты в войсках – там боевая подготовка, все понятно и регламентировано. Работа в военкомате более многогранна, приходится больше общаться с людьми, контактировать с руководителями разного уровня, кого-то убеждать в необходимости определенных мероприятий. Понятно, что главное – поддержание боевой готовности, на случай мобилизации все должно быть обеспечено. Но еще это и призыв, и работа с ветеранами, и военно-патриотическое движение, работа с молодежью. Это требует не только воинских профессиональных навыков, но и умения находить общий язык с людьми. Работа сложная, но интересная, - признавался Александр Иванович.

Находить общий язык с людьми у Александра Даньшина получалось отлично. Александр Иванович был другом «Комсомолки», не раз участвовал в совместных мероприятиях, прямых эфирах, приходил на пресс-конференции, не отказывался давать интервью и комментарии.

«Другой жизни не представляю»

Перед уходом на пенсию в 2020 году Александр Иванович признавался:

- Я почти полвека в армии, и другой жизни себе не представляю.

Будучи военным пенсионером, Александр Даньшин продолжил активную деятельность, войдя в состав Общественной палаты Самарской области.

- Работая в составе трех профильных комиссий, Александр Иванович всегда стремился к достижению практического результата. Его богатый жизненный опыт, профессионализм, верность своему делу и своему Отечеству были неоценимы на ниве общественной деятельности, особенно по такому важнейшему направлению, как патриотическое воспитание молодежи, - вспоминают его коллеги по Общественной палате.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский вспоминает сотрудничество с Александром Даньшиным как опыт искренней патриотической работы от всего сердца.

- Он общался с молодежью не формально, а со всей душой и заинтересованностью. И ребята его слушали с искренним уважением. Буквально за два дня до начала СВО мы проводили мероприятие во 2-й гвардейской общевойсковой армии, затем мы вместе работали в комитете по мобилизации. И Александр Иванович всегда был на стороне людей, каждого выслушивал и старался помочь. У нас было много совместных планов на будущее, мне его будет очень не хватать. Но хочу заверить, что все, что мы запланировали с Александром Ивановичем, будет обязательно выполнено, - поделился с «КП-Самара» Павел Покровский.

Прощание с Александром Ивановичем Даньшиным состоится 2 июля 2023 г. с 10 до 12 часов в Доме офицеров Самарского гарнизона по адресу: улица Шостаковича, 7.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойного.