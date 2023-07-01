Сходить в поход и метнуть снаряд: где сдать нормы ГТО в Самаре

Нормативы ГТО - количественные значения испытаний комплекса ГТО, которые позволяют оценить разносторонность физического развития человека. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Самаре на больших и не очень городских праздниках часто предлагают сдать нормы ГТО. Но там это скорее развлечение или небольшая проверка физической выносливости. В условиях праздника невозможно устроить полноценные тесты. Для того, чтобы пройти настоящие испытания комплекса ГТО и получить специальный знак отличия, нужно обратиться в специальные центры. Рассказываем, где и как сдать нормы ГТО в Самаре.

Где сдать нормы ГТО в Самаре

В Самаре в настоящий момент работают 12 центров тестирования на нормы ГТО:

- «Организационный центр спортивных мероприятий» (ул. Советской Армии, 253а (здание МТЛ-Арены);

- центр детского творчества «Мастер Плюс» (ул. Киевская, 10);

- центр детского творчества «Металлург» (ул. Гвардейская, 14):

- центр детского творчества «Ирбис» (ул. Металлистов, 54);

- центр детского творчества «Меридиан» (пос. Управленческий, ул. Красногвардейская, 8);

- детский центр «Куйбышевский» (пер. Торговый, 13);

- ДЮСШ № 7 (ул. Пролетарская, 100);

- детско-юношеский центр «Подросток» (ул. Советской Армии, 271);

- центр детского творчества «Спектр» (Московское шоссе, 306);

- детский оздоровительный центр «Бригантина» (ул. Ново-Садовая, 198а);

- центр внешкольного образования «Творчество» (ул. Красных Коммунаров, 5);

- Областной детско-юношеский центр развития физкультуры и спорта (пр. Масленникова, 7).

По все вопросам можно звонить на горячую линию центра ГТО: 8 800 350-00-00.

Как сдать нормы ГТО в Самаре

Чтобы сдать нормы ГТО, сначала необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и заполнить там заявку на испытания. Для тестирования необходимо получить медицинский допуск на сдачу. Потом с вами согласуют место и время тестирования. По его итогам в торжественной обстановке вам вручат знак отличия.

Что такое ГТО

Общероссийское движение ГТО - «Готов к труду и обороне» — это программа физподготовки, существовавшая в стране с 1931 по 1991 годы. Возрождение этого движения произошло в России в 2014 году.

Комплекс ГТО состоит из 11-ти ступеней в соответствии с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Нормативы ГТО - количественные значения испытаний комплекса ГТО, которые позволяют оценить разносторонность физического развития человека. Нормативы измеряются в минутах, секундах, метрах, сантиметрах и количествах раз в зависимости от вида испытаний.

Какие виды физнагрузки входят в нормативы ГТО

В список испытаний ГТО входят: челночный и обычный бег, прыжки в длину с места и с разбега, подтягивания, отжимания, качание пресса, наклоны вперед, метание снаряда в цель и на дальность, рывок гири, плавание на разные дистанции, бег на лыжах или кросс по пересеченной местности, самооборона без оружия, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия сидя и стоя, туристский поход с обязательной проверкой навыков.