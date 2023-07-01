«Нас купили как рабов»: в Самаре жилой дом продали вместе с прописанными в нем людьми

Квартиры от санатория жильцы получили еще полвека назад. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самаре жилой дом продали вместе с прописанными в нем людьми. Теперь коммерсанты практически выживают жителей на улицу – отключили горячую воду и хотят лишить дом электричества. Такая информация появилась в эфире телеканала НТВ. Куда отправятся несчастные жители, бизнесменов, кажется, совсем не интересует.

Получили квартиры от санатория

Небольшой жилой дом расположен на бывшей территории санатория им.Чкалова на Барбошиной поляне в Самаре. По документам здание якобы числится как нежилое – это бывшее общежитие. В 70-х годах работники получили тут квартиры от санатория. В собственность жилье не оформляли, однако у всех по этому адресу есть прописка, регулярно начислялись и исправно вносились коммунальные платежи. Все было хорошо, пока в апреле 2023 года участок санаторий не продал новому собственнику. Вместе с домом, в котором живут десятки людей.

- Нас купили как рабов, вместе с домом и землей, - возмутилась жительница дома Светлана Салопова в эфире телеканала НТВ.

Дом новым собственникам не нужен – только дорогая и перспективная земля в элитном районе на 9-й просеке. Так что людям уже разослали письма с требованием немедленно освободить помещение. Чтобы простимулировать отъезд - отключили горячую воду и планируют «отрубить» электричество.

За жильцов вступились прокуратура и следком

Жители обратились к юристам, которые нашли несостыковки в документах. Так, выяснилось, что еще в 2001 году Арбитражный суд признал здание жилым, однако в Росреестре ограничились записью «нежилое здание (жилой дом)». Также люди обратились в прокуратуру. В ведомстве также сочли, что есть основания признать договор ничтожным.

- В ЕГРН обнаружена реестровая ошибка относительно назначения здания, - отметили в прокуратуре. Теперь надзорное ведомство намерено обратиться в суд в интересах жильцов.

Ситуацией заинтересовался и Следственный комитет. В СУ СК РФ по Самарской области уже сообщили, что инициировали проведение доследственной проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома.

- В городе Самаре продали территорию санатория вместе с жилым домом, - сообщает следком. - Новые владельцы заставляют жильцов многоквартирного дома покинуть свои жилые помещения. При этом территория пансионата относится к культурному наследию. По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Следователями будут установлены и изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.