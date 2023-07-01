Дороги затоплены, гости Грушинского промокли: последствия сильного ливня в Самарской области 1 июля 2023

Пока промокшие гости Грушинского бегут, на фоне слышны раскаты грома и добрая песня под гитару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день среднего месяца лета, 1 июля 2023 года, в Самарскую область пришли сильные дожди. В некоторых местах региона автомобильные дороги оказались затоплены, водителям пришлось ехать почти вслепую. Также неожиданный дождь накрыл поляну Грушинского фестиваля и его гостей. Показываем последствия ливня.

Дождь стеной и сносящий ветер

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, ливня и сильного ветра. Штормовое предупреждение было получено от ФГБУ «Приволжское УГМС». Спустя некоторое время после рассылки убедились в непогоде и жители региона.

Часть людей ливень застал в дороге. Сильный дождь накрыл водителей на трассе Тольятти – Самара. Автомобилисты поделились видеокадрами в социальных сетях. Судя по ним, водители с трудом могли разобрать дорогу.

Сильный дождь накрыл водителей на трассе Тольятти – Самара.

Дворники не переставали работать, а крупные капли, льющиеся стеной, создавали ощущение пелены или тумана. Часть транспортных средств даже ехала с включенными аварийными фарами, чтобы водители точно увидели их перед собой.

А вот жители Красноярского района помимо сильного дождя застали и другое буйство природы. В нескольких поселках из-за сильного ветра деревья опасно раскачивались. Также были слышны раскаты грома.

Участники Грушинского в дождевиках и стульях на голове

1 июля – предпоследний день работы 50-го юбилейного Грушинского фестиваля. Казалось бы ничего не предвещало беды: еще днем гости мероприятия радовались теплу и солнцу.

— В поселке Прибрежный лил сильный дождь. А на поляне Грушинского красота. Все дело в людях, которые приехали сюда с добром, любовью, чувством преданности к своим друзьям и авторской песни. Они создают особую атмосферу здесь, — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина во время пресс-конференции.

В теплую атмосферу Грушинского все же вторглись тучи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако в теплую атмосферу все же вторглись тучи и принесли дождь и на Грушинский фестиваль. Вот уже идет в обнимку вся промокшая милая парочка, бегут парни, некоторые предусмотрительно привезли с собой и теперь надели дождевики, а часть людей смирились со стихией и спокойно идут в капюшонах. А одна женщина убрала по-деловому руки в карманы и идет с раскладным стулом на голове. Во время всего этого действия на фоне слышны раскаты грома и добрая песня под гитару.

Затопило дороги – машины и дети в воде

Из-за ливня в поселке Зубчаниновка оказались затоплены дороги. Судя по видеокадрам, автомобили были вынуждены ехать погруженные в воду примерно до половины колес. От транспортных средств во все стороны летели крупные брызги.

Как отмечают местные жители, в Самаре также затопило Днепровский проезд, улицу Физкультурную и Кузнецкий переулок. Пока взрослые прячутся от дождя и от его последствий, ничто не мешает детям в Тольятти радоваться лужам.

Четверо мульчуганов вышли погулять на одну из затопленных дорог двора, где растеклась «полноводная река». Сначала дети померили лужи в шлепках, а потом и вовсе решили в них лечь. Один из мальчишек даже сделал «ангела», только не на снегу, а на воде. Пока трое ребят плашмя наслаждались природным бассейном, четвертому стало скучно и он решил встать и начать брызгаться ногами.