«Спрятал топор в мешок с удочками»: самарец лишился жизни из-за ссоры на рыбалке

Тело погибшего было найдено в октябре прошлого года в Ставропольском районе. Фото: СУ СК по Самарской области

Суд поставил точку в кровавой истории, которая произошла в Ставропольском районе в прошлом году. Для одного из местных жителей рыбалка закончилась гибелью. Причина – ссора с новым знакомым, которого он встретил на реке.

Бросил велосипед погибшего в озеро

Эта история произошла 10 октября 2022 года. В тот день неподалеку от села Лопатино было найдено тело 71-летнего мужчины. У погибшего обнаружили множественные раны головы. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что у убитого были при себе удочки и сотовый телефон, однако они исчезли.

– Со слов свидетелей оперуполномоченные составили и распространили ориентировку с описанием похищенных у погибшего удочек и сотового телефона, провели анализ телефонных соединений с места происшествия. Также была проведена проверка возможного сбыта краденного, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время осмотра места происшествия служебные собаки нашли велосипед погибшего – он лежал в зарослях камыша. А во время разговора с местными жителями оперативникам удалось выйти и на подозреваемого. Им оказался 29-летний житель соседнего дачного массива.

Мужчину задержали. Во время допроса он рассказал следователям подробности страшной трагедии.

«Он начал уходить, а я его ударил»

Выяснилось, что погибший познакомился со своим убийцей прямо в день смерти. Мужчины были на рыбалке, где вместе выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. После ссоры 29-летний мужчина ушел домой. Дойдя до тропинки, он заметил пенсионера, который ехал к нему на велосипеде.

– Смотрю – а он уже подъезжает на велосипеде. Мы с ним начали переходить на личности, посылали друг друга. Он начал от меня уходить, пытался спуститься вниз, – рассказывал задержанный.

Обстановка накалялась. В результате ссора переросла в драку, во время которой житель дачного массива несколько раз ударил 71-летнего рыбака топором по голове. После расправы он забрал телефон и велосипед погибшего – его мужчина впоследствии выкинул в озеро – спрятал топор в пакет с удочками и скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Как сообщили в региональном СУ СК, суд признал его виновным и приговорил к 9 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.