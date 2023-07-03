Мечтали о бизнесе по продаже антиквариата: двое жителей Самарской области жестоко расправились с приятелем в лесу из-за 4,1 млн рублей

Преступники вывезли товарища в лес и забили его до смерти топором Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области мечта о бизнесе по продаже антиквариата обернулась убийством. Двое местных жителей жестоко расправились со своим приятелем и похитили у него деньги, которые хотели пустить на развитие общего дела.

Позарились на чужие деньги

История берет свое начало с февраля 2019 года. Тогда житель региона вместе с двумя знакомыми решил продать свою квартиру в центре Самары и на вырученные деньги заняться развитием бизнеса по продаже антиквариата. Покупатель нашелся быстро – жилплощадь ему продали за 4,1 млн рублей. После этого продавец передал средства на хранение приятелю, которому больше доверял. Как показали дальнейшие события, делать так не стоило.

– Двое мужчин решили присвоить деньги. Они вступили в преступный сговор и спланировали убийство своего знакомого, который выступил продавцом квартиры, – сообщили в СУ СК по Самарской области.

Обманом вывезли в лес и убили

Преступники посчитали, что лучше всего будет избавиться от товарища за пределами региона. Под вымышленным предлогом они вывезли его на такси в Хвалынский район Саратовской области и завели в лес. Злоумышленники заранее подготовились к убийству: взяли топор, веревку для удушения и сменную одежду.

Один из злоумышленников ударил ничего не подозревающего мужчину топором по голове. После этого тот выпал у него из рук. Однако сообщник продолжил начатое – еще несколько раз ударил приятеля по голове. Травмы оказались смертельными. Когда потерпевший скончался, убийцы прикрыли его тело ветками и снегом. После этого они переоделись и покинули место преступления. Впоследствии мужчины поделили между собой деньги от продажи чужой квартиры и распорядились ими по своему смотрению.

Отправили за решетку

Недавно преступники предстали перед судом. Их признали виновными в убийстве знакомого и присвоении денег. Одному из них служители Фемиды назначили 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, а второму – 15 лет колонии с ограничением свободы на 1 год. Пока приговор в законную силу не вступил.

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