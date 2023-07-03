Главными выборами будут выборы губернатора Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 сентября 2023 года в России станет единым днем голосования. Самарская область не будет исключением. Рассказываем про Выборы в Самарской области 10 сентября 2023: когда и как пройдут, кого выбираем, новшества.

Выборы в Самарской области 10 сентября 2023

В 63-ом регионе 10 сентября 2023 года пройдет финал более 34-х избирательных кампаний. Самая главная их них - выборы губернатора Самарской области. В Сызрани и Тольятти будут избираться депутаты в городские думы. Остальная 31 кампания - дополнительные выборы на различные уровни муниципальных образований.

Выборы губернатора Самарской области будут проходить три дня - 8, 9 и 10 сентября. Остальные будут однодневными - 10 сентября. Окончательный список кандидатов на главный политический пост региона будет сформирован к 27 июля 2023 года.

Избирательные участки в регионе будут традиционно работать с 08.00 до 20.00 по местному времени.

Период агитации стартует с момента выдвижения кандидатов и вплоть до 8 сентября. Предвыборная агитация в СМИ начнется с 12 августа. Итоги голосования подведут до 19 сентября 2023 года.

Новшества на выборах 2023 в Самарской области

На этих выборах в Самарской области будут работать экстерриториальные избирательные участки для жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это пункты для голосования для тех граждан, которые обладают избирательным правом, но пока находятся не на своих территориях.

Возможно, на территории упомянутых субъектов, недавно вошедших в состав РФ, также будут открыты избирательные участки для самарцев, которые там сейчас работают.