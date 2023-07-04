Пора выводить табачных нелегалов из тени

Фото: Мария Кулебаева

По данным Национального научного центра компетенций, за последний год доля незаконного оборота в Самарской области выросла почти в 2,5 раза и достигла 18,2%, что существенно выше, чем по ПФО (13,8%) и по России в целом (12,9%). Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака только в четвертом квартале прошлого года составили 654 млн рублей.

Проблемам нелегального оборота табачной продукции была посвящена конференция, организованная медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области. Представительный форум стал знаковым событием для региона, которое объединило не только непосредственных участников рынка, но и представителей органов власти, включая контрольно-надзорные органы. Это позволило сфокусироваться на поиске и выработке в ходе диалога совместных решений проблем нелегального оборота табачной продукции, которые могут иметь воздействие на регуляторную среду.

Ирина Польникова

Использовать шанс

Модератор форума Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», начиная дискуссию, обратил внимание участников на то, что, когда вступают в силу новые законы, меняется регулятор, открывается административное окно и появляется шанс достаточно быстро внести необходимые коррективы и изменить ситуацию. В отличие от контрафакта в других сферах, табачные нелегалы присваивают акциз себе и «делятся» с ним с покупателями в виде «скидки». Именно поэтому на нелегальном рынке пачка сигарет продается ниже установленной государством минимальной розничной цены в 119 рублей.«Легальный табачный бизнес при этом несет потери в виде недополученной маржи примерно в 10 млрд рублей в год. Но этим разрушающее влияние теневого рынка на ритейл не исчерпывается, - уточняет Владлен Максимов. – Покупатель сам подталкивает продавца искать нелегальный товар. А человек, который переступил закон и начал торговать контрафактом, идет дальше, совершая другие правонарушения. При этом покупатель дешевого товара считает, что в магазине цена на табачные изделия «неправильная».

Откуда контрафакт?

Ирина Бушина, директор Национального научного центра компетенций (АНО «ННЦК»)рассказала о том, как изменился рынок нелегальных табачных изделий в России и Самарской области за последний год. Третье всероссийское исследование доли незаконного оборота табачной продукции, которое было проведено в конце 2022 года, показало, что его доля составляет примерно 12,2% рынка. «В ПФО доля нелегального оборота выше среднероссийского – 13,8% и на 6% превышает результаты предыдущего исследования. 88,4% незаконных сигарет имеют белорусское происхождение. В Самарской области доля незаконного оборота табачной продукции возросла почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 18,2%. Это в 1,3 раза выше, чем по округу и в 1,5 – чем по России. По сравнению с предыдущим годом в рейтинге, составленном по результатам исследования, Самарская область утратила 14 позиций и заняла 32 место. Основной причиной снижения стало увеличение доли незаконного оборота. Вместе с тем, по выявлению незаконного использования товарного знака регион занимает первое место. По объему конфискованной табачной продукции – четвертое место», - отметила Ирина Бушина.

Так что же происходит? Как в Самарскую область попадает нелегальный табак? Схема примитивна: транзит. Из Белоруссии товар везут в Казахстан через наш регион, где он благополучно оседает в небольших магазинах и киосках, минуя государственную маркировку. Пресечь незаконный оборот табачной и никотинсодержащей продукции сегодня, в условиях моратория на плановые контрольные проверки розничной торговли, довольно сложно. Между тем, как рассказал в ходе дискуссии Максим Курганский, директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий, оператор государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак» (ЦРПТ), легальный рынок прирастает за счет регистрации новых производителей и продавцов. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания продукции создана для борьбы с контрафактными товарами и располагает исчерпывающей информацией об участниках рынка, которая доступна в том числе 16 контрольно-надзорным ведомствам. «В Самарской области в 1 квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация с повторными продажами, когда кассиры ленятся пробивать каждую пачку, несколько улучшается. Однако наблюдается прирост продаж немаркированной продукции. Статистика продаж фиксируется в реальном времени, поэтому такие случаи легко выявляются».

Табак третей смены

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, говоря о проблеме теневого табачного рынка, отметил ее негативное социально-экономическое влияние:«Любой нелегальный оборот продукции сказывается на экономике. Речь идет как о нелегальном производстве, так и о торговле. Мы видим, что Главное управление внутренних дел ежегодно закрывает подпольные цеха производства табачной продукции. Нелегальное производство не платит налоги ни на прибыль, ни НДФЛ, ни какие-либо другие. Нелегальная торговля тоже не платит налоги, которые недобирает бюджет. Правительство региона регулярно рассматривает вопросы нелегального оборота табачной продукции на комиссии. Этот вопрос стоит на повестке и федерального правительства. На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области подписало меморандум о сотрудничестве с оператором национальной системы «Честный знак». И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы последовательно решать эту проблему с помощью правового регулирования и ужесточения мер ответственности. Пресекать подобное явление, на наш взгляд, надо на этапе производства».

Эдуард Харченко (слева). Фото: Мария Кулебаева

Нелегальный оборот табачной продукции, по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко, негативно сказывается на социально-экономической ситуации региона и требует более жесткого контроля и со стороны таможни, и со стороны ГУ МВД. «Оборот нелегальной продукции на территории региона растет, растет и негативное его влияние. Большая часть продукции ввозится. Однако отмечаются случаи, когда производство нелегальной продукции идет на предприятиях в третью, четвертую смену без акцизов. Работа таможни и правоохранительного блока должна стать преградой для нелегалов. Наша задача – защитить интересы законопослушных участников рынка. Сейчас они недополучают прибыль, не могут развиваться, пополнять бюджет, потому что не могут правильно выстроить свою экономическую модель», - считает Эдуард Харченко.

Присутствующие на конференции представители оптового продавца табачной продукции, у которого, к слову, в 2022 году объемы продаж упали на 40%, сами собирают информацию о нелегальных торговых точках. Виталий Поляков, представитель УК «Яр-Групп», поделился такой информацией: «У нас пачка «Примы» без фильтра стоит 119 рублей, а у них пачка нелегальных сигарет с фильтром стоит 65-70 рублей. Граждане делают выбор в их пользу и думают, что это мы завышаем цены. Мы не раз обращались в правоохранительные органы с проблемой нелегальной продукции. Особенно остро стоит ситуация в Тольятти.Но никакого движения по пресечению нелегальной торговли пока нет».

Правовые нестыковки

Система противодействия рынка нелегальной продукции в регионе создана и работает, однако, как показывает практика, ее эффективность недостаточна. Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев рассказал о том, как строится эта работа и привел статистику. «За пять месяцев текущего года выявлено 36 преступлений, 12 уголовных дел направлено в суд, ликвидировано 3 склада хранения готовой продукции, из незаконного оборота изъято свыше 325 тысяч пачек сигарет. Из них 292 тысячи без акцизных марок или с марками Белоруссии,Армении и Казахстана. В прошлом году совместно с таможней было ликвидировано крупное нелегальное производство, арестована организованная преступная группа. Сумма изъятой продукции на месте производства и складах составила свыше 100 млн рублей», - рассказал Михаил Федосеев. Для пересечения нелегальной торговли в рознице он предложил привлекать общественность.

Михаил Федосеев. Фото: Мария Кулебаева

Результатами борьбы с незаконным перемещением табачной и никотинсодержащей продукции через таможенную границу поделился Ильфат Сулейманов, и.о. заместителя начальника Самарской таможни. Он отметил, что через Самарскую область проходит большой поток транзитных грузов, в том числе в больших объемах осуществляется перевозка табачной продукции: «Таможенные органы проводят большую работу по контролю соблюдения условий таможенной процедуры таможенного транзита. С целью выявления незаконного оборота проводятся мероприятия на внутреннем рынке, направленные на выявление мест реализации, хранения и маршрутов доставки незаконно ввезенной табачной продукции. В 2023 году выявлено более 8000 пачек нелегальной табачной продукции. В прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) в отношении руководителя организации, ввозившей на территорию Самарской области из Китая многоразовые электронные сигареты. Доначислено и взыскано в бюджет за неуплату акциза около 21 млн рублей».

Ильфат Сулейманов. Фото: Мария Кулебаева

Евгений Сорокин, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, характеризуя ситуацию, отметил, что Роспотребнадзор действует в рамках ограничений, которые накладывает в 336-епостановление Правительства от 10 марта 2022 года, которое ввело мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Если за 2021 год ведомство провело 94 проверки торговли табачной продукцией, в 2022-м – 25 проверок, то в 2023-м – одну проверку. Внеплановые проверки проводятся по фактам, поступающим от граждан, общественных, правоохранительных органов и подлежат согласованию с органами прокуратуры на наличие в них обстоятельств, доказывающих только угрозу или причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, органы Роспотребнадзора осуществляют мониторинг сайтов, продающих табачную и никотинсодержащую продукцию дистанционно. «За 2022-2023 годы мы направили в суды свыше 250 исков о признании данной деятельности противоправной, ее прекращении и блокировке соответствующих ресурсов», - уточнил Евгений Сорокин.

Ситуация с незаконной торговлей табачными изделиями в Тольятти, по его мнению, осложняется тем, что граждане, реализующие контрафактную табачную продукцию, не являются работниками юридических лиц и не зарегистрированы в качестве предпринимателей, следовательно, не подпадают под контрольную деятельность Роспотребнадзора.

Задача по контролю их незаконной деятельности ложится на плечи правоохранительных органов. Казалось бы, вот оно – решение. Но нет. Эти граждане берут на реализацию в своих зачастую переносных палатках ограниченное количество нелегальных табачных продуктов, а основанием для возбуждения уголовного дела может быть наличие нелегальных товаров на сумму, превышающую 100000 рублей.Торговцы тольяттинских киосков, реализующие нелегальный табак,по той же причине тоже благополучно уходят от ответственности. Получается замкнутый круг. Разорвать его может внесение изменений в регулирующие документы.

Подакцизные товары должны быть выведены из-под моратория

Своим видением проблем табачного рынка и предложениями по его легализации поделилась управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова: «К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как мораторий на проверки бизнеса сказывается не просто на здоровье, но на жизни граждан. Ситуация с «Мистером Сидром» – яркое тому подтверждение, затронувшее несколько регионов России. Очевидно, уже давно назрела необходимость выведения подакцизных товаров из-под моратория на проведение контрольных проверок. Об этом, в частности, говорят уже сами представители федеральных органов государственной власти». Контрольно-надзорные органы Самарской области ежегодно сообщают о закрытии нелегальных производств, однако нелегальный транзитный груз снова поступает в регион и усугубляет ситуацию.Минимальная налоговая составляющая, включающая в себя акциз и НДС, на одну пачку сигарет с 1 марта 2023 года составляет 85 руб.Именно эта цифра, лежащая в основе минимальной розничной цены, влияет на рост стоимости продукции, что, в свою очередь, влечет рост контрафакта.

Анастасия Беленкова. Фото: Мария Кулебаева

Аналогичная картина отмечается на рынке никотинсодержащей продукции, считает Анастасия Беленкова. В соответствии с законодательством запрещена продажа через интернет, розничные точки, не являющиеся магазинами, и павильоны устройств для потребления этой продукции. «А между тем уровень контрафакта в этом сегменте запредельно высок: доля нелегальной продукции среди электронных систем доставки никотина открытого типа и жидкостей для них – 79%, а в сегменте никотинсодержащих жидкостей – 93%. При этом доля незаконной продажи никотинсодержащей продукции в сети интернет составляет свыше 85%. Необходимо усиление межведомственного взаимодействия на уровне региона для пресечения нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции», - заметила Анастасия Беленкова.

Наказание должно быть строже

Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле, остановился на вопросах регулирования и применения недавно принятого Закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства. «В части регулирования мы оцениваем закон положительно, потому что он позволяет решить два взаимосвязанных вопроса: внутреннее производство табака , объем которого составляет примерно25-30% от общей массы, а это 35-40 млрд рублей в год, и подделки известных торговых марок, которые, как правило, производятся внутри страны. Закон отчасти решает вопрос безопасности этой продукции.Нелегальная вдвойне-втройне опаснее, поскольку нет контроля за производством. Наши тесты показали, что именно контрафактная продукция, произведенная внутри страны в антисанитарных условиях из низкосортного сырья с добавлением примесей, превышает ПДК по никотину, угарному газу, нитратам, смолам в 3-4 раза», - отметил Игорь Черкасский.

За последние два года принято более десятка законов. Однако правоприменительная практика оставляет желать лучшего. «Мы повышаем штрафы в 5 раз за нарушения при продажах в розницу и параллельно вводим мораторий на проверки. Количество проверок падает в 3,5 раза. Недобросовестные розничные продавцы страх потеряли. Если говорить о наказаниях, то количество приговоров растет на 25-30% год к году, но в основной массе приговоры условные. Мы считаем, что надо различать экономические преступления. Там, где идет нанесение большого вреда государству, открытая криминализация, наказание должно быть более строгое. Полумерами здесь не обойтись», - резюмирует Игорь Черкасский.

Чтобы избежать нелегального оборота табачной продукции, надо больше уделять внимания легальному, считает Оксана Бебко,и.о. начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области, имея в виду маркировку табачных изделий. «Каждый потребитель, приобретая продукцию, должен обратить внимание на наличие спецмарок, - сказала Оксана Бебко. – Наше ведомство осуществляет выдачу акцизных марок для маркировки табачной продукции». Иван Бабков, главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Самарской области, рассказал, что сейчас в регионе всего 4 организации, которые осуществляют уплату акцизов на табачную продукцию: «В 2021 году было уплачено 64 миллиона рублей акциза, в 2022 – 65,4 миллиона, и на 1 июня 2023 года – 48 миллионов. Процесс получения акцизных марок несложен. Приказ Минфина России от 06.02.2013 N 20н обязывает вносить обеспечительный платеж для изготовления марок, что облегчает контроль за хозяйствующим субъектом со стороны налоговых органов, потому что он возвращается после завершения реализации продукции и уплаты акциза».

Своим видением роли общественности в решении проблем теневого табачного рынка поделилась Светлана Чернышова, председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения. «Исполнилось уже 10 лет с момента принятия Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». И надо сказать, что все эти годы он постоянно дополняется, совершенствуется, в том числе в части увеличения штрафов за продажу табака и никотина несовершеннолетним. Но как показывает практика, и в этом депутаты Госдумы сами убедились, выехав в регионы, закон на местах не работает. Выкладка табака на витрины и его продажа несовершеннолетним продолжается. Возможно, отчасти влияние оказывает мораторий на проверки. Чтобы добиться исполнения закона, на мой взгляд, необходимо поднимать на новый уровень просветительскую работу. Нелегалы в глазах покупателей выглядят куда привлекательней законопослушных продавцов. И эту точку зрения надо менять.Мы не можем обеспечить проверку каждой точки, но разъяснить обязаны. Граждан с активной позицией много, с ними надо работать. Совершенно очевидно, что там, где доля нелегальных продаж табака выше, там выше и доступность его для подростков», -считает Светлана Чернышова.

Время навести порядок

Борьбу с нелегальным оборотом табака, по мнению Дениса Терскова, руководителя Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией , надо начинать с изменения законодательства, и в первую очередь с отмены моратория. Штрафы для нелегальных торговцев должны быть увеличены, а при выявлении повторных случаев нарушители должны привлекаться к уголовной ответственности.«Все давно привыкли к проверкам и уже не держат большое количество товаров в торговой точке, избегая наказания. Для искоренения этих явлений контрольно-надзорным органам надо объединяться и расширять свои возможности влияния на нелегальный бизнес», - сказал Денис Терсков.

Денис Терсков уже изучал ситуацию с теневой торговлей табаком в Самарской области и столкнулся с проявлением коррупционных связей некоторых сотрудников правоохранительных органов с торговцами сомнительной продукцией: «Вызываем полицию – торговцы прячут контрафакт либо закрывают свои торговые точки в считанные минуты. Мы готовы помочь в выявлении нечистоплотных сотрудников правоохранительных органов».

Завершилась большая дискуссия экспертов предложениями организовать внеплановые проверки по сотне заявлений о фактах нелегальной торговли табачной продукцией, поступивших в правоохранительные органы в последние два месяца, и подготовить резолюцию с предложениями по корректировке сложившейся на рынке ситуации. Законный бизнес действительно не должен страдать от проверок, а вот нелегальный пора выводить из тени. И предложения, озвученные в ходе обсуждения проблемы, могут помочь в разрешении ситуации.