Сбивали бруски ковшом экскаватора: в Самаре прошел конкурс профмастерства операторов спецтехники

В программе мероприятия был и оригинальный акробатический номер на стреле экскаватора. Фото: Евгений Александров

Приз — поездка в Китай

В один из июньских дней 2023 года на подъезде к аэропорту Курумоч в Самаре было многолюдно, ярко и празднично. Проезжавшие мимо могли видеть выставленные на площадке ярко-оранжевые экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, а также новенькие тягачи и автобусы.

Представители более чем 30 предприятий, работающих на территории Самарской области, собрались на конкурс Top Driver LGCE. Это серийный конкурс профессионального мастерства для операторов спецтехники, проводимый компанией «Русбизнесавто» в разных городах по всей стране.

Самара стала четвертым городом, где в 2023 году проводился такой конкурс. Он был приурочен к открытию в регионе нового дилерского центра компании «Русбизнесавто». На кону у участников состязания был весьма ценный приз — поездка в Китай.

Новый дилерский центр находится в удобном месте: рядом с трассой М5, вдоль дороги в аэропорт. Фото: Дмитрий Ким

Невозможно не заметить

С торжественного перерезания ленточки и церемонии открытия нового представительства и началось мероприятие.

- Компании в этом году исполняется 30 лет, существует она с 1993 года. И с каждым годом все больше развивается. В 2023 году компанией было открыто уже четыре дилерских центра, и, вероятнее всего, это не предел в нынешнем году, - отметил руководитель самарского подразделения «Русбизнесавто» Тимур Хафизов.

Заместитель руководителя департамента транспорта г. Самары Александр Ерополов подчеркнул, что компания из 30 лет своего существования более половины — 17 лет — успешно работает на территории самарского региона, и пожелал «Русбизнесавто» дальнейшего развития.

- Надеюсь, что через какое-то время мы сможем увидеть на площадке технику не только китайского, но и отечественного производства, - высказал пожелание Александр Ерополов.

Для гостей и участников мероприятия была проведена экскурсия по новому центру. Общая площадь представительства в Самаре составляет 1,5 гектара. Площадь стоянки – 6 тысяч квадратных метров.

Административно-бытовой комплекс отстроен в соответствии с современными архитектурными стандартами. Площадь здания – 2700 квадратных метров. Автокомлекс работает по системе 3S: он продает как саму технику, так и запчасти к ней, а также оказывает сервисные услуги. На территории филиала есть 14 сервисных постов для ремонта автотехники и автомойка.

Руководитель самарского подразделения компании «Русбизнесавто» Тимур Хафизов отметил очень удачное расположение нового дилерского центра.

- Первое — он находится рядом с федеральной трассой, что очень удобно для наших клиентов, которые перемещаются между городами и регионами. Второй момент — это, что центр расположен по пути следования в аэропорт, находится на видном месте и не может остаться незамеченным. Ну и важно, что площадка находится на равном удалении от двух крупнейших городов региона — Самары и Тольятти, - пояснил Тимур Хафизов.

Возможность получить ремонт и техническое обслуживание техники для бизнеса в разных региона присутствия — одна из концептуальных задач «Русбизнесавто», согласно которой и расширяется сеть дилерских и сервисных центров.

- Мы можем позволить себе обслуживание техники по всей России, так как наши точки есть по всей России от Мурманска до Южно-Сахалинска. И это дает нашим клиентам неоспоримые преимущества, чтобы осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание, - подчеркнул Тимур Хафизов.

Победители конкурса получили ценные призы, главный из которых - поездка в Китай. Фото: Дмитрий Ким

Девушка-акробатка на стреле экскаватора

Экскурсия перемежалась яркими художественными вставками, адаптированными под контекст мероприятия. Так, девушка-акробатка исполнила цирковой номер на ленте, привязанной к стреле экскаватора. Того самого, на котором чуть позже состязались в профмастерстве машинисты спецтехники.

Для участия в конкурсе необходимо было удостоверение тракториста категории Е. Мероприятие проводилось на экскаваторе LGCE, так как «Русбизнесавто» является эксклюзивным дистрибьютором в России именно этого бренда.

«Мелкая моторика» для трактористов

Конкурс состоял из двух заданий. В первом из них по периметру вокруг машины были расставлены незакрепленные высокие пеньки, на которых установлены крохотные бруски размером с пластиковый стаканчик. Задача конкурсантов состояла в том, чтобы аккуратно зубцом ковша уронить по очереди четыре бруска, при этом не задев пеньки.

Второй этап состязания был внешне попроще. Надо было по очереди подцепить ковшом четыре кубика с буквами L, G, C и E и перетащить из одной площадки с песком в другую. На обоих этапах учитывалось и время, затраченное на выполнение заданий.

По итогам состязаний победу одержал Алексей Дементьев из компании «Пик-Строй».