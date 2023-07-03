Чистая почва – чистые водоемы: натуральные биопрепараты справляются даже со сложными загрязнениями окружающей среды

Очищается от ряски водоем, подвергшийся воздействию канализационных нечистот.

Плата за комфорт

К сожалению, в третьем тысячелетии наша планета не может похвастаться первозданной чистотой. Хозяйственная деятельность человека оставляет свой след. И чем сложнее и продуктивнее технологии, чем больше комфорта и уникальных возможностей они нам предоставляют, тем этот след шире и глубже.

Мы преодолеваем тысячи километров за пару часов на самолетах, отправляемся в круизы по рекам и морям, запускаем ракеты в космос, выращиваем урожаи в пустыне, создали искусственный интеллект. И мы не готовы уступить ни пяди в наших технологических завоеваниях, да это и не нужно. Но мы можем позаботиться о природе, организуя экологические акции, восполняя биоресурсы, повышая безопасность производств и помогая природе утилизировать вредные вещества, чтобы сохранить экологическое равновесие на нашей планете.

Природа настолько умна, что предусмотрела систему естественной очистки своих ресурсов. Например, водоемы и почву очищают полезные микроорганизмы. Правда, сегодня их усилий маловато, но человек придумал еще одну полезную технологию для восстановления биоравновесия, взяв за основу работу природных «санитаров» и многократно усилив ее возможности.

Вода в очистных сооружениях может быть чистой.

Биоравновесие есть!

В начале 2000 годов в России были разработаны биологические технологии очистки водоемов, почвы и воздуха с помощью полезных микроорганизмов. Российские разработчики из ООО «РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ Экологическая биотехнология Микрозим (ТМ)» провели селекцию нужных нетоксичных и непатогенных штаммов микроорганизмов, которые в большой концентрации начинают конкурировать с патогенами за источник питания и выигрывают эту борьбу. А затем разрушают и преобразуют сложные органические загрязнители до воды, углекислоты и безвредных для окружающей среды продуктов микробного метаболизма минерального осадка. Природные «санитары» успешно перерабатывают даже такие сложные соединения, как нефтепродукты и тяжелые металлы.

- Предлагаемые решения безвредны для человека, животных, рыб, насекомых, растений, зоопланктона, соответствуют требованиям СанПинов и другим действующим нормативам. Они не являются загрязнителями воды, почвы, воздуха, прошли био-тестирование с подтверждением 5-го класса опасности, т.е. безвредны для окружающей среды, имеют cобственный pH 7-7.5, не образуют резких кислотных и щелочных сред, безвредны для очистных сооружений, канализации, - рассказал технический директор «РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ» Виктор Ларченко.

Для каждой проблемы (очистки водоема, почвы, промышленных отходов и т.д.) создан свой «коктейль» из полезных микроорганизмов. Всего разработано почти 20 видов «МИКРОЗИМа», чаще всего используется около 10 разновидностей: «МИКРОЗИМ ПонД ТриТ» для очистки и реабилитации биологического баланса закрытых и слабопроточных водоемов от органических отложений, «МИКРОЗИМ Петро ТриТ» для очистки почвы и воды от сложных углеводородных загрязнителей и т.д.

Как это работает

Вот пример круговорота вредных веществ в природе и способа их утилизации. В городах, возле загородных трасс в почве оседает повышенное количество частиц нефтепродуктов и тяжелых металлов от автомобильных выхлопов, тонны микропыли от трения шин о дорогу и т.п. Мойка дорог и дожди смывают их в ливневую канализацию и в почву, откуда вредные частицы поступают в подземные воды. Туда же с естественным током воды заносятся остатки удобрений с полей, токсины со свалок, накопителей с производств, фермерских хозяйств и т.д. Все это становятся частью подземных вод, из которых берут свое начало родники, питающие реки и озера. Причем на фоне техногенного загрязнения образуется повышенное содержание вредных микроорганизмов – тот самый случай, когда грязь пристает к грязи.

Остановить эту последовательность можно несколькими способами. Во-первых, можно вносить биопрепарат, разрушающий вредные вещества, в ливневую канализацию: например, все ливневые стоки Москвы очищаются с помощью «МИКРОЗИМа». Применяется он и на очистных сооружениях городов, а также промышленными предприятиями на очистных сооружениях, прудах-отстойниках, прудах оборотной воды и т.д.

У «МИКРОЗИМ» есть специальные препараты, которые применяются для очистки именно подземных вод, где содержание кислорода намного ниже, чем в открытых водных источниках. Использование полезных микроорганизмов, которые способны разлагать загрязнения, не расходуя кислород, помогают очищать сточные воды и подземные воды от остатков удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и даже радиоактивных изотопов.

Препараты могут вноситься непосредственно в подземные источники: для этого есть ряд технологий. Одна из самых простых – это всем известные колодцы: если в воде появился неприятный запах или привкус, значит, пора использовать «МИКРОЗИМ». Также есть методики ввода биопрепарата непосредственно в водоносную жилу или линзу.

Хороший оздоровительный эффект имеет очищение почв с территорий водосбора.

С помощью биодеструктора рекультивировали масляные отходы и в доказательство чистоты посадили траву.

- Около трех лет назад была защищена диссертация по проблеме очищения почвы в Москве, где ежедневно на дорогах образуется более тонны только микропыли от шин и в почве зафиксировано повышенное содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов. В научном труде было доказано, что наш препарат «МИКРОЗИМ Петро ТриТ», который является биодеструктором нефтепродуктов и других сложных органических и неорганических соединений, позволяет быстро, эффективно и с небольшими затратами очистить и оздоровить почвы, являющиеся территорией водосбора. Это, в свою очередь, положительно влияет на состояние водных ресурсов, - рассказал Виктор Ларченко.

Наконец, есть способ оздоровления открытых водоемов как от продуктов естественного старения, так и от вредоносных веществ с помощью биотехнологий.

После внесения биопрепарата он активизируется и начинает работать в течение нескольких часов. Первые результаты видны примерно через две недели. А полный цикл восстановления задуманного природой биоравновесия достигается в течение теплого сезона.

С 2004 года, когда мы начали производить «МИКРОЗИМ», он очень хорошо зарекомендовал себя, радикально меняя к лучшему все жизненно важные показатели и помогая восстанавливать нарушенную экосистему, - говорит Виктор Ларченко. - Но комплексный подход к решению экологических проблем – строгое исполнение природоохранного законодательства и ответственное отношение общества к природе – необходим.

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