«После трех лет будет уже поздно»: нейропсихолог дала совет родителям по развитию ребенка

Современные родители пытаются использовать технологии, чтобы ребенок вырос умным, но кое-что мамы и папы упускают. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка смышленым, активным и уверенным в себе. И многие стремятся поспособствовать развитию интеллекта своего малыша. Изучая популярную психологию, родители нередко преждевременно стремятся развить в ребенке качества, которые не свойственны его возрасту.

Детский нейропсихолог Людмила Ферапонтова рассказала «КП-Самара» о том, на что действительно следует обращать внимание на разных этапах развития детей.

«После трёх уже поздно!»

Каждый ответственный родитель знает фразу «После трех уже поздно». Многие полагают, что если нагружать ребенка полезными знаниями с первых трех лет жизни, то он непременно станет активнее развиваться. Так что же поздно делать после трех лет?

- Многие мамы, которые приходят сейчас на приемы, говорят: «Что-то не успела я нанянчиться, наобниматься». Наверное, ребенку это может быть действительно поздно, если он учил с пеленок английский, картинки смотрел, сензитивные периоды ведь не зря придуманы. В каждом возрастном периоде ребенок чувствителен к определенному варианту развития. Малышу же нужно щупать вещи вокруг. Если до трех лет этого было мало, то с мышлением будут проблемы, потому что до трех лет все, что ребенок щупает, нюхает, пробует – это его мышление.

Людмила Ферапонтова уверяет - развивающие игры на телефоне не могут в полной мере помочь ребенку в развитии. Ему необходимо находится в сенсорной среде, где он сможет познакомиться со всем разнообразием ощущений.

- Нужна ли ребенку какая-то специальная сенсорная среда или достаточно покопаться в песочнице?

- Нередко в сети встречаю комментарии из разряда «раньше мы по грядкам скакали, из лейки поливали, а сейчас это сенсорная интеграция». Вроде бы смешно, но надо разделять две группы детей. Одни успеваю везде. Но есть же еще другая группа детей, у которых энергетического ресурса мало. Такие малыши действительно не выносят большой сенсорной нагрузки. Да, это не норма. Это значит, что психические процессы по своей структуре так обслуживаются, так формируются. Вот этой группе нужны специальные условия.

- А как понять, что твой ребенок не сможет долго скакать по грядкам? На что следует обратить внимание?

- Сейчас обучают специалистов по раннему развитию, они могут понять уже в два-три месяца, что ребеночек неохотно нам отвечает. Если он лежит и не улыбается, не оживляется.

Специалист отметила, что если вовремя заметить негативные тенденции в развитии, а именно до трёх лет, то их можно скорректировать. Поспособствовать этому могут как врачи-специалисты, так и сами родители.

«А что будет дальше?»

- Какие еще бывают возрастные периоды, требующие к себе особого внимания?

- До 3-4 лет мы должны увидеть, что ребенок хорошо понимает свое тело и как-то соединяет это с собой, со своим «я». Он понимает, что это я. Например, ребенок много играет с зеркалом, сопоставляет это изображение с собой. После пяти лет ребенок начинает скреплять все накопленные знания – появляется крепкий образ, формируется более сложное восприятие, к которому в дальнейшем присоединяется слово.

Специалист отметила, что далеко не каждый ребенок ощущает себя комфортно в классическом детском саду. Если у малыша уже наблюдались проблемы с нехваткой энергетического ресурса, то он будет серьезно перегружен событиями к концу дня и вряд ли сможет отнестись к какому-то делу с интересом. Таким детям непросто сфокусировать внимание на чем-то одном, как итог – многие события происходят в «фоновом режиме».

- Если у ребека есть некие особенности психики, то ему нужно не развивающее обучение, а формирующее – уточнила детский нейропсихолог.

- Сформировали образ, речь. А что дальше?

- Дальше мы будем развивать слухо-речевую память и внимание. Это важно для дошкольника. Если до семи не сформировался навык, то в школе будет трудновато. Подготовить ребенка к обучению не сложно, если делать все поступательно.

- Правда ли, что дошкольные навыки важны? Можно ли нагнать упущенное?

- Какие-то вещи мы точно можем добрать. К примеру, многие переживают из-за плохого почерка. С опорой на волю, контроль, саморегуляцию мозг позволит нам это исправить. Если фактор уже сформировался, то на то, чтобы его исправить, уйдет пару лет.

Также детский нейропсихолог отметила, что не стоит ругать ребенка за тройку в дневнике. Ведь если это результат, которого он добился самостоятельно, то все в порядке. Он может рассчитывать на имеющиеся знания и при необходимости улучшить их. А вот если заставлять ребенка делать уроки до глубокой ночи, постоянно переписывать работы ради оценки «отлично», то это может привести к психическому перегрузу.

При должном внимании, развитие ребенка будет проходить сбалансировано и своевременно. Главное не забывать: внешний мир намного интереснее и познавательнее в сравнении с развивающими играми в компьютере.