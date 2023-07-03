С ручейка начинается река: как волонтеры расчистили источник в Клявлинском районе

Волонтеры сделали действительно полезное дело для природы. Фото: ООО «НЗМП»

Большое начинается с малого

Уже в четвертый раз проводится экологическая акция медиахолдинга «Комсомольская правда» «Родники Самарской области», в рамках которой волонтеры разведывают, очищают и благоустраивают природные источники. Ключи, бьющие из-под земли, - это часть водной экосистемы, они питают реки и озера. Поэтому очень важно поддерживать чистоту родников - их состояние и качество воды влияют на «здоровье» крупных водных объектов. И если за источниками, расположенными на территории населенных пунктов, следят их жители, то в отдаленных районах - волонтеры, если повезет.

Экоактивисты Новокуйбышевского завода масел и присадок уже в четвертый раз принимают участие в акции по очистке родников. Они помогали убирать и обустраивать природные ключи в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском районах и неподалеку от Новокуйбышевска. В этом году получилась настоящая экспедиция в удаленный Клявлинский район, где местные жители помогли волонтерам отыскать источник, питающий реку Сорок ключей, на которой расположено несколько сел. Это родник Гусиный, названный так потому, что когда-то возле него паслись гуси с поместья жившего здесь известного российского ученого-географа Рычкова. Сегодня за родником никто не ухаживает, и потому он нуждается в благоустройстве.

Полезное дело

Найти место, где из-под холма бьет ключ, оказалось не так-то просто: исток прятался в густых зарослях, затрудняющих подход. Да и слово «бьет» не совсем точное: родник едва угадывался под толщей прелой листвы (которая, кстати, является источником гниения и распространения микробов). Волонтерам предстоял поистине титанический труд: вырубить заросли, сформировав подход к роднику, расчистить его русло.

Большой опыт эковолонтеров, в частности, по очистке родников, был очень кстати. Они заранее подготовили весь необходимый инвентарь. В течение двух часов работали не покладая рук. Источник преображался буквально на глазах: очищенный от слоев природного мусора, он задышал, и стало наконец понятно, что это не тихая заводь, а полноценный родник. Очищая и укрепляя его русло, заводчане отметили: на самом деле ключ бьет не из одной точки под склоном холма, а из четырех, расположенных рядом, и четыре струи сливаются в одну, которая с каждым метром становится сильнее и больше.

Затем волонтеры вырубили ступеньки на крутом склоне, чтобы к источнику было удобно спускаться.

- Эта акция оставила массу положительных впечатлений, - поделилась с «КП» ведущий специалист группы контроля контрактования и соблюдения процедур НЗМП Екатерина Земскова. - Мы проделали долгий путь и в очередной раз восхитились пейзажами Самарского края: бескрайними холмами, поросшими земляникой, лесами, горами и реками. От них захватывает дух и рождается горячее желание беречь эту уникальную красоту и помогать ей. Поэтому мы работали, не чувствуя усталости. Самое большое впечатление - когда мы расчистили русло источника, то на наших глазах из маленькой заводи образовался сильный полноводный ручей, почти река. Нам повезло сделать действительно полезное дело для природы.

Очистка родников - далеко не единственно экомероприятие, в котором участвуют волонтеры завода масел и присадок. Они чистят берега рек весной и остров Проран - после окончания летнего сезона, приводят в порядок подшефные территории в Новокуйбышевске и в поселках Липяги и Маяк, высаживают кедры и другие зеленые насаждения.

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