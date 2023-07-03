«Гора зажгла огни и пела хором»: почему некоторые участники сцены «ZА ПОБЕДУ» обиделись на организаторов Грушинского фестиваля

Камнем преткновения" стал концерт на Гитаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 50 юбилейном Грушинском фестивале, который проходил в Самарской области 29 июня – 2 июля 2023, произошла неоднозначная ситуация. Недопонимание возникло между руководством фестиваля и некоторыми участниками сцены «ZА ПОБЕДУ». В социальных сетях появились гневные сообщения: якобы лауреатов этой площадки отказались выпускать на главную сцену фестиваля. Однако выяснилось, что на самом деле все было немного иначе. Рассказываем подробности.

«Это личное оскорбление»

Сообщения о недопонимании между организаторами фестиваля и сцены «ZА ПОБЕДУ» появились в соцсетях. Камнем преткновения стал концерт на плавучей сцене-Гитаре субботним вечером. Некоторые участники площадки «ZА ПОБЕДУ» оказались недовольны тем, что их не позвали туда выступать.

- Всем на сцене место нашлось. И бардам, и организаторам, и представителям властей – только патриотам сцены «Победа» не нашлось, - написал в соцсетях один из лауреатов сцены. – Организаторы нанесли этим огромное личное оскорбление и мне, и моим друзьям-ветеранам боевых действий.

Как выяснилось, такое выступление действительно не было запланировано в рамках субботнего концерта. Однако, как пояснили организаторы журналисту «КП-Самара», на Гитару приглашаются лауреаты конкурса авторской песни фестиваля, а также приглашенные гости, музыканты, авторы и исполнители.

- Сценарий праздника формируется заранее. Сцена «Победа» появилась в составе фестиваля еще в 2003 году и всегда проводила свой собственный конкурс. В этом году ее посетили более трех тысяч человек, выступили 135 участников. Лауреатами конкурса стали Виктор Земцов, Сергей Ковалев (Мариуполь), Евгений Сидоров, Михаил Стрельцов, ВИА «Время река», Михаил Барков, Виталий Царев, Елена Лихошерстова. Самым старшим лауреатом стал 87-летний Александр Тимофеев, - пояснили организаторы.

Зрителям пришлось подождать

Пока организаторы общались с недовольными участниками, концерт пришлось сдвинуть – он начался позже. Однако в итоге все разрешилось – на «Гитару» вышел лауреат Грушинского фестиваля 2002 года, зампредседателя центрального правления Союза десантников России, полковник запаса, первый руководитель сцены «Победа» Михаил Калинкин. Он спел зрителям на Горе песню «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». В начале выступления он призвал всех, чьи родственники воевали или воюют, включить фонарики на телефонах. Но зрители не только включили фонарики, но и встали - в едином порыве.

- Я увидел, что вся Гора загорелась. Раньше я такое видел только на песнях Андрея Козловского, с которым мы дружим,- поделился впечатлениями Михаил Калинкин. - Второй припев я специально не стал петь и услышал, что ее поет вся гора. Потому что мы сохранили свое единство, сохранили нашу культуру, мы вместе, и это дорогого стоит.

Впрочем, некоторые бдительные зрители обратили внимание, что часть бардов в этот момент продолжала сидеть. Также зрители высказали недоумение по поводу отсутствия на концерте Олега Митяева. Чем оно было вызвано – пока неизвестно.

На сцену заключительного концерта вышли музыканты и организаторы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Обнялись и спели

«Подогретые» эмоциональными постами блогеров, зрители Грушинского с нетерпением ожидали традиционного заключительного концерта фестиваля. Однако те, кто ждал скандалов и конфликтов, остались ни с чем. Вечером в воскресенье на сцену поднялись мэтры авторской песни - Вадим Егоров, Анатолий Киреев и многие другие. В финале концерта автор-исполнитель Вячеслав Ковалев из Санкт-Петербурга представил новую группу, которая родилась на фестивале, и пригласил на сцену главу ПСС Самарской области Олега Моцаря, который поблагодарил организаторов фестиваля за высокий уровень безопасности. После этого к ним присоединились представители сцены «ZА ПОБЕДУ», которые исполнили вместе с музыкантами песню «С чего начинается Родина». Зрители в едином порыве встали с мест, подошли к сцене и, обнявшись, подпевали хором. А после этого - разразились овациями, отдавая этим честь тем, кто сейчас сражается на СВО.

После этого музыканты пригласили на сцену и организаторов фестиваля.

- Мы очень рады, что на этой сцене появились мужественные военные, настоящие защитники,– отметила директор Грушинского фестиваля Анна Шарафиева. - Думаю, что наша финальная, общая песня Юрия Визбора «Милая моя» про нашу поляну тронула сердца. Мы пели вместе, со всеми нашими артистами, со зрителями – в ожидании нашей новой встречи.

Финальную песню Юлия Визбора «Милая моя, солнышко лесное» музыканты и зрители пели уже хором - снова обнявшись и в надежде на будущие встречи.