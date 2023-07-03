«Обнимаю пациентов каждый день»: медсестра из Самарской области рассказала о своей работе с онкобольными

Медсестра из Самарской области Булда Кисыкова рассказала о своей работе с онкобольными Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Мечтала, чтобы родители никогда не болели. С профессией Булда Кисыкова определилась еще в детстве. А после экзаменов выпускница школы поступила в медицинское училище в селе Шентала Самарской области. После учебы Булда сразу устроилась работать в Красноярскую центральную районную больницу. Вот уже 33 года женщина трудится в этих стенах медицинской сестрой онкологического кабинета. Булда Кисыкова рассказала журналисту «КП-Самара» о своей работе с больными раковым заболеванием.

«Была уверена, что это мое»

Булда поделилась: стать медиком мечтала с детства. А в 14 лет прямо перед выпускными экзаменами о своем решении сообщила родителям.

- Мама с папой, конечно, меня с этим выбором поддержали. Да и я была уверена, что это мое. Так и поступила в медицинское училище в Шентале.

Среднее профессиональное образование женщина получила в 90-ом году. После учебы Булда сразу устроилась работать в Красноярскую центральную районную больницу. Сначала она трудилась медицинской сестрой процедурного кабинета, а после ее перевели в хирургическое отделение. Через несколько лет специалист попала в онкологический кабинет. Булда призналась: работать с больными раком она стала случайно, но отказываться от предложения не решилась.

- Было трудно с самого начала. Все потому, что кабинет не работал. Мне пришлось поднимать его с нуля. Зато сейчас я очень горжусь тем, что сделала.

«Медсестры ближе к пациентам»

Когда Булда Кисыкова заговорила о сложностях, то в первую очередь она подумала не о бумажках, а о людях. Для своих пациентов женщина не только медицинская сестра, но и собеседник, и психолог, и даже порой самый близкий человек.

- Морально очень плохо бывает. Я думаю, что медицинские сестры все-таки ближе к пациентам, поэтому, наверное, переживаний за каждого больного больше, - говорит медсестра. - Много тяжелых случаев, поэтому здесь нужно уметь и поговорить, и успокоить и поддержать.

Булда призналась: к такому труду душой она готова не была.

- Сами представьте, как страшно, когда сегодня к тебе пришли люди, а завтра их уже не было в живых. Старшие коллеги мне советовали ставить между собой и пациентами стену. Конечно, по-другому вынести все это просто не получится.

Общение с больными заряжает на работу

Но оградить себя от онкобольных у женщины так не получилось. Да, ей пришлось смириться с существованием гадкой болезни, но от людей она не отреклась.

- Я, наверное, обнимаюсь с пациентами каждый день по несколько раз, - улыбается Булда. - По-другому нельзя, по-другому просто не могу. Всем хочется помочь, ради этого и работаю.

Силы медицинской сестре придают сами люди. Даже те, которых уже нет в живых. Сердце женщины греют теплые воспоминания.

- За столько лет работы случаев, конечно, было очень много, но очень уж запомнился мне один парень… Он был всегда такой улыбчивый и светлый. Если бы не знала, то никогда и не подумала, что он болеет. Он боролся и пытался вылечиться до самого конца, а самое главное — он заряжал других. Идет по коридору со всеми здоровается и улыбается, - вспоминает Булда Кисыкова. - К сожалению, закончилась его история печально, но как достойно он прожил свою болезнь!

Пациенты в свою очередь отблагодарили Булду Кисыкову за заботу и профессионализм своими голосами в конкурсе «Герои в белых халатах-2023», который уже несколько лет организовывает медиагруппа «Комсомольская правды» совместно с Министерством здравоохранения. Булда Кисыкова заняла третье место в номинации «Медсестра».

Помогать людям — это семейное

Дома Булдой Кисыковой очень гордятся.

- Считаю, что все-таки медицина — это призвание. Я себя не вижу в другой сфере и должности. Это очень благородная профессия. Ты ведь добро делаешь другим. Думаю, оно потом обязательно вернется.

Любовь к медицине победила. По стопам Булды пошла и ее единственная дочь. Девушка окончила школу с золотой медалью и поступила в медицинский университет. Сейчас дочь Булды Кисыкивой учиться на врача и работает фельдшером скорой помощи.