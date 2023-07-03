Родники — часть экосистемы: в Клявлинском районе очистили и благоустроили природный источник

Волонтерам пришлось потрудниться, чтобы расчистить заросли. Фото АО «НК НПЗ»

Восстановили природный источник

Уже в четвертый раз в разные уголки Самарской губернии отправляется экспедиция волонтеров акции «Родники Самарской области» и движения #ЭкоРавновесие. Источники, несущие подземные воды в более крупные водные объекты, – это важная часть экосистемы. От их состояния зависит, будут ли полноводными наши реки и озера, какого качества в них будет вода. И роль человека здесь далеко не последняя: если за родниками в населенных пунктах ухаживают их жители, очищают от заиливания, природного и бытового мусора, благоустраивают, то менее известным и удаленным ключам практически не достается внимания. А ведь они не менее важны! И вот этот недостаток исправляют волонтеры.

С самого начала активным участником акции «Родники Самарской области» стал Новокуйбышевский НПЗ НК «Роснефть». У его волонтеров – большой опыт: регулярная уборка территорий и благоустройство в городском округе и за его пределами, очистка берегов рек и острова Проран. Они чистили и благоустраивали родники Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского района, а также около Новокуйбышевска. В этом году заводчане выехали в полноценную экспедицию по Клявлинскому району, чтобы найти заброшенный родник, очистить и благоустроить его на благо природы и на пользу местному населению.

Труд на благо природы — в радость! Фото АО «НК НПЗ»

Свобода источнику на пользу

Клявлинский район – уникальная местность редкой красоты, где встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу. С помощью местных жителей волонтеры нашли родник «с историей» около села Старые Сосны. Источник Гусиный и питает реку Сорок ключей, на которой стоят несколько населенных пунктов с датой основания в конце XVII века. Когда-то возле этого родника паслись гуси из поместья известного российского ученого-географа Рычкова – отсюда и название. Сегодня к Гусиному мало кто наведывается, разве что редкие путники: в Старых Соснах есть два своих ключа.

Доступ к роднику был затруднен: вокруг него густые заросли, а сам источник едва пробивался сквозь толщу веток и палой листвы. Здесь требовалась очень серьезная работа. Около двух часов ушло, чтобы выпилить мешающие деревья и организовать свободный доступ к роднику, зачем бережно и аккуратно расчистить его русло. В процессе этой работы выяснилось, что вода выходит из-под земли не из одной точки, как казалось сначала, а из четырех, и эти ключи соединяются в один поток. Это открытие вызвало огромную радость волонтеров: не каждому удается обнаружить такое чудо природы. После расчистки родник словно задышал, вода побежала быстрее и сильнее – свобода ей явно на пользу.

- Мы проделали большую работу, и это тот самый случай, когда чувствуешь отдачу и удовлетворение от приложенных усилий. Ты видишь, как природа реагирует на твою заботу, и это придает сил. Получилось красиво и аккуратно, к тому же мы сделали хороший спуск и доступ к роднику, так что путникам будет удобно набирать из него воду, - поделился впечатлениями волонтер НК НПЗ, специалист по персоналу Данила Дулепин.

Из родника взяли пробу на анализ, который покажет, как можно использовать эту воду. Впрочем, очистка и благоустройство положительно влияет на качество воды: она становится чище.

- Мы очень благодарны волонтерам за труд и помощь в расчистке и благоустройстве источника, - отметил глава сельского поселения станции Клявлино муниципального района Клявлинский Юрий Иванов. – Очень важно, что предприятие такого масштаба проявляет внимание к нуждам села и вопросам экологии.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – важная часть работы НК НПЗ. И в ней не бывает мелочей. Еще один чистый родник – хороший вклад в #ЭкоРавновесие Самарского региона.

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