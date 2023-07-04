Главная среди мам: детская медсестра из Самары рассказала, почему ей приходится работать без выходных

Детская медсестра Юлия Моривец рассказала, почему ей приходится работать без выходных Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В медицину Юлия Моривец пришла не сразу. Девушка пробовала себя в разных ролях — от бармена до лаборанта в колледже. Но гены не обманешь. Самарчанка все же решила пойти по стопам бабушки и стать медицинской сестрой. Вот уже 11 лет она с гордостью носит белый халат. Сегодня Юлия — участковая медсестра детского поликлинического отделения Самарской городской поликлиники № 13. Юлия Моривец рассказала журналисту «КП-Самара», как она пришла в медицину и почему ей приходится работать 24 часа в сутки.

В медицину пришла не сразу

Бабушка для Юлии всегда была примером. Женщина хорошо запомнила ее деловой образ.

-Статус, уважение и белоснежный глаженый халат. Бабушка всю жизнь проработала старшей медицинской сестрой. Я каждый раз смотрела на нее с большой гордостью, но почему-то сразу учиться на медика не пошла.

Юлия успела поработать и барменом, и продавцом, и лаборантом в колледже. Но все казалось не тем. В 23 года волжанка поняла: сердце просится в медицину. Сопротивляться она не стала.

-В 2012 году я закончила Самарский медицинский колледж имени Ляпиной. Сразу после я пошла в педагогический, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Юлия Моривец. - Правда, после окончания вуза желание преподавать поугасло.

«Эти дети вырастают на моих глазах»

Сейчас самарчанка учится в магистратуре. Женщина призналась: мечтает о руководящей должности, потому и продолжает обучаться и параллельно работает.

- В медицине я уже 11 лет. Первые шаги в профессии сделала еще в детском саду. Мы туда вместе пришли и вместе ушли со старшим сыном. Я уволилась оттуда, когда он выпустился.

Сегодня Юлия трудится участковой медсестрой детского поликлинического отделения Самарской городской поликлиники № 13.

- Честно говоря, с этой работой некогда скучать и стареть. Дети дарят энергию, - улыбается Юлия. - Эти же дети вырастают на моих глазах и уходят в самостоятельную жизнь.

«Работаю 24 часа в сутки»

Женщина старается выстроить прекрасные отношения не только со своими маленькими пациентами, но и с родителями.

- Это, конечно, не дается легко. Достаточно сложно найти общий язык с мамами и папами. Тогда я стараюсь подружиться с ними, чтобы лучше понять их желания.

Юлия, можно сказать, мама всех мам. Еще пять лет назад медицинская сестра создала чаты с родителями, чьи дети наблюдаются в детском отделении. С мамами она на связи круглосуточно.

- Работаю 24 часа в сутки. Каждая мама пишет мне с самыми разными запросами, а я стараюсь оперативно ответить. Я решила создать беседу, чтобы помочь неопытным мамам, если они просят — подсказать и дать совет.

«Душа болит, если телефон долго молчит»

Юлия Моривец призналась: супруг за сверхурочную работу ругает.

- А у меня душа болит, не могу, если телефон долго молчит. Я за каждого своего маленького пациента переживаю. А для мам своих я уже и друг семьи, и психолог, и специалист.

Сама самарчанка воспитывает двух детей — старший сын заканчивает девятый класс, а дочери в этом году исполнится шесть лет.

- Сын по моим стопам точно не собирается, крови с детства не любит, а вот дочка говорит, что хочет стать врачом и помогать мне. Ну посмотрим, что будет, - смеется медсестра.

Кстати, в июне Юлия заняла второе место в конкурсе «Герои в белых халатах-2023» в номинации «Медсестра». Благодарные пациенты отдали свои голоса за труд и заботу медицинской сестры.