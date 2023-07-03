«Я была беременна, когда потеряла мужа»: мама пятерых детей из Самары откровенно рассказала, как изменила свою жизнь после смерти супруга

Свою новую любовь женщина встретила, когда решилась на изменения. Фото: Предоставлено "КП"

Дети - цветы жизни, особенно, когда их пятеро. В этом не сомневается Юлия Жиганова - многодетная мама из Самары, которая будучи беременной третьим малышом потеряла мужа. Столкнувшись с тяготами жизни, самарчанке пришлось не только преодолеть собственное горе, но и стать хорошим примером для собственных детей.

Юлия изменила свою жизнь: уволилась со старой работы, научилась водить машину и встретила новую любовь. Редакция «КП-Самара» продолжает искать и делится историями супер-мам региона.

Ниже – монолог Юлии о материнстве и силе духа.

Мама и бизнес-леди

Я всегда мечтала о большой семье. С самого детства играла в куклы и представляла, что это мои детки. Помню, будучи маленькой, я выходила на прогулку и водила за ручку воображаемого малыша. Думаю, существует какая-то сила мысли, ведь моя мечта сбылась.

Когда я была на четвертом месяце беременности третьим ребенком, мой супруг погиб. Я осталась одна с тремя детьми на руках. Было очень тяжело. На тот момент я работала на официальной работе, в продажах, и, когда ушла в декрет, поняла, что средств катастрофически не хватает не то что на жизнь, а на банальное существование. Тогда я начала действовать.

Наверное, стоит начать с того, что я не только многодетная мама, но и эксперт в области продаж, оптовых закупок. Уже более 6 лет я представляю одну крупную компанию в Самаре. Думаю, стоило прожить эти 40 лет, чтобы стать той, кем я являюсь сейчас. Я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу расти и развиваться дальше в плане работы, а также в плане семьи.

У многих мамочек, с которыми я знакомлюсь, есть проблема в том, что они зацикливаются на детях. Конечно, первое время ты, понятное дело, посвящаешь себя всю ребенку, но о себе тоже нельзя забывать. Когда я стала заниматься собой и своей жизнью, то и мои дети, видя здоровую и счастливую маму, стали на меня равняться. Многодетная семья - очень круто. Мои дети очень общительные и всегда друг за друга горой.

Я занятая мама, поэтому моя семья частенько со мной на мероприятия ездит и помогает мне во всем. Мне, конечно, повезло и чаще всего я работаю из дома, поэтому могу много времени проводить с ребятами. Если нет возможности взять Машу, моя младшую, с собой, то мне с радостью помогает Аня, старшая дочка, а также мои родители. Если говорить про досуг или какие-то встречи, то дети любят ездить со мной. Маша уходит в детскую комнату к аниматорам, а Аня активно участвует в диалоге наравне со старшими, несмотря на свои 14 лет.

Беременность после 30

Когда я забеременела первой дочкой, у меня не было страхов, так как всегда мечтала о детях. Единственное, чего я боялась - роды. До последнего момента старалась об этом не думать, а когда, так скажем, «приспичило», деваться было уже некуда. За Аней последовал мой сынок, Денис.

Спустя 7 лет, я узнала, что беременна третьим ребенком. Моему счастью не было предела! С первым супругом мы мечтали завести еще детей. Многие мои знакомые говорили, что это опасно и яро пытались отговорить, оправдывая это возрастом. Для меня их слова были пустым звуком, ведь это же такое счастье. На момент рождения Машеньки мне было 34 и, честно признаюсь, эта беременность протекала тяжелее, чем первые две. У меня было повышенное давление, плюс стресс из-за потери мужа. Повезло, что на тот момент у меня была большая поддержка от родителей, которые, кстати, до сих пор иногда меня выручают и остаются с детьми.

Когда Маша родилась, мои старшие только-только пошли в школу, в первый и второй класс. Детки были очень рады и воодушевлены появлением новой сестренки. Имя для младшенькой мы тоже выбирали вместе с ними. Помню, в один день я пришла в школу к дочке, написала на бумажке два варианта имени и дала Ане сделать выбор. Жребий пал на имя Мария. Моя старшая была очень счастлива, потому что именно так она и хотела ее назвать.

Сейчас моим детям - 14, 13 и 6 лет. Мамой подростков быть трудно, но я понимаю, что все зависит от меня. Какие бы проблемы ни были у вас в отношениях - нужно начать с себя. У подростков есть свои загвоздки, какие-то загоны, с которыми я должна помочь им справится. Аня и Денис периодически спрашивают у меня советы. Дочка, конечно, почаще, так как хочет узнать совет женщины к женщине. Несмотря на какие-то распри, которые случаются у нас, как и у каждой нормальной семьи, мы поддерживаем друг друга и всегда стараемся оказать ту самую необходимую поддержку.

«Я поняла, что люблю его»

После гибели первого супруга, я полностью ушла в себя, в детей и в работу. Я не замечала никого и ничего. Напомню, в тот момент я была на 4 месяце беременности. Пузатой и с двумя дошкольниками было тяжело прыгать по автобусам. Было принято решение отучиться на права. Там-то я и познакомилась с Сашей, моим вторым мужем.

- Мама, а ты что всю жизнь планируешь быть одна? - спрашивали у меня в те года дети.

Они очень переживали за меня, но, признаюсь честно, тогда у меня мысли не было заводить с кем-то романтические отношения. Я была вся в себе. С Сашей мы все 6 лет просто дружили, общались, но в какой-то момент у меня будто пелена с глаз спала: я поняла, что люблю его.

Так совпало, что мой муж тоже вдовец. У него есть старшие детки 19 и 16 лет. По этой причине у него не было предрассудков насчет меня и моих детей. Наоборот, все года нашей дружбы он поддерживал меня и всегда был рядом. Мы поженились в декабре 2022 года. Так, в одно мгновение, мечта всей моей жизни исполнилась - у меня появилась одна большая семья. Если честно, с Сашей мы не планируем останавливаться и надеемся, что когда-нибудь Бог подарит нам еще одного малыша.