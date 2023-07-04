Нефтяники провели конкурсы мастерства спасателей и профессионалов

Профессионализм участников конкурса оценивало экспертное жюри. Фото: ООО «РИТЭК»

Первые среди лучших

В нефтяной отрасли хорошо понимают: успех общего дела зависит не только от инновационных технологий и современного оборудования, но и от тех, кто их использует - от профессионализма работников. Каждый день на промыслах, производственных объектах, в цехах они обеспечивают выполнение планов добычи, контролируют сложные технологические процессы, проводят квалифицированный сервис и ремонт оборудования, заботятся о промышленной и экологической безопасности. Лучше всего мастерство растет в условиях конкуренции, поэтому в РИТЭК (научно-техническом полигоне ЛУКОЙЛа) традиционно проводится ежегодный конкурс «Лучший по профессии». В ходе соревнования участники получают не только заслуженное признание, но и ценный опыт.

Профессионалы своего дела​ —​ гордость Компании. Фото: ООО «РИТЭК»

В конце июня девятка лучших операторов производственных площадок, расположенных в Татарстане, Самарской и Волгоградской областях, собрались в Котово (Волгоградская область).

В ходе двух этапов конкурса участники продемонстрировали теоретические и практические навыки, необходимые для решения производственных задач. Победителей определяли по сумме баллов, набранных по итогам испытаний. За соблюдением технологии выполнения работ и требований промышленной безопасности и охраны труда следила конкурсная комиссия из высококвалифицированных специалистов предприятия. Не без труда экспертное жюри определило победителей, которые получат премии и надбавки к зарплате в течение года.

В номинации «Оператор по добыче нефти и газа» первое место завоевал Андрей Давыдов (ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»). Лучшим «Оператором товарным» признан Дмитрий Тамаровский (ТПП «Волгограднефтегаз»). Победу в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» одержал Денис Медко (ТПП «Волгограднефтегаз»).

- Наш ежегодный конкурс «Лучший по профессии» - это возможность проявить себя, пообщаться с коллегами, - отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. - Важнейший инструмент корпоративной культуры ЛУКОЙЛа еще раз подтверждает, что главное богатство Компании - это люди, их знания, опыт, умения, готовность к постоянному поиску и внедрению улучшений. Рад отметить, что у нас нет проигравших. Каждый выступил достойно - считанные баллы позволили определить победителей. Новых побед и высоких производственных результатов!

Молодые профессионалы — операторы добычи нефти и газа. Фото: ООО «РИТЭК»

Накануне в Жирновске (Волгоградская область) прошел День молодых профессионалов предприятия, где в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» с действующими молодыми нефтяниками сразились студенты профильных техникумов. Победителем стал Максим Абрамов из ТПП «ТатРИТЭКнефть». А еще раньше в РИТЭК определили лучший цех добычи нефти и газа. В этом году награду получил коллектив ЦДНГ «Юг» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Когда счет идет на секунды

Практически одновременно в Астраханской области проходил не менее важный конкурс мастерства спасателей. В финальный этап состязаний нештатных аварийно-спасательных формирований предприятия вышли команды, укомплектованные победителями отборочных этапов.

Среди конкурсных заданий и практических испытаний, которые выполнили участники - теоретическое тестирование, лично-командное упражнение на время по тушению загорания горючей жидкости на водной подушке в противне, командное упражнение на время по установке бонового заграждения для локализации разлива нефти на воде, оказание первой медицинской помощи, тушение условного пожара с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов, спасение с высоты с применением альпинистских технологий.

Установка боновых заграждений для локализации разливов нефти отработана до мелочей. Фото: ООО «РИТЭК»

По итогу соревнований лучшей стала команда ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», для них это уже четвертая победа, на втором месте - спасатели ТПП «ТатРИТЭКнефть».

От мастерства спасателей зависят жизни людей. Фото: ООО «РИТЭК»

- Высокий уровень мастерства достигается упорными тренировками. Этого ли не знать вам, профессионалам-нефтяникам, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье тех, кто рядом, - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «РИТЭК» Наиль Насибуллин. - В деле спасения шансы своевременно локализовать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию, спасти человека многократно возрастают, когда за работу берутся сильные телом и духом специалисты, а их профессиональные навыки отточены безупречно и до мелочей. Уверен, что конкурс позволил вам не только показать свой уровень владения навыками спасателей, но и обменяться бесценным опытом с коллегами из других регионов.