Семейный забег и праздник в Этнопарке: День семьи, любви и верности 8 июля 2023 в Самаре, афиша, программа мероприятий

Программа будет насыщенная. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России День семьи, любви и верности отмечают с 2008 года. В этот день - 8 июля - в Самаре традиционно проводят праздничные мероприятия. Рассказываем про День семьи, любви и верности 8 июля 2023 в Самаре, афиша, программа мероприятий

Концерт «Семейный альбом»

4 июля 2023, 17.00, сквер Фадеева

Администрация Октябрьского района Самары приглашает всех на концертную программу «Семейный альбом» (0+). Вход свободный.

Спортивный фестиваль «Семейная команда»

8 июля 2023, 8.30, Последняя миля перед стадионом «Солидарность Самара Арена»

Спортивный праздник (0+), в котором сможет принять участие вся семья, в формате массового забега на разные дистанции, заезда на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах. Участниками эстафеты станут активисты «Движения Первых» и их семьи, а также все желающие. Участие бесплатно.

Электронная регистрация участников осуществляется самостоятельно до 23:59 05.07.2023 на сайте будьвдвижении.рф.

Праздник в Этнопарке дружбы народов

8 июля 2023, 11.00, Волгарь, ул. А. Солженицына, Этнопарк дружбы народов

Этнопарк приглашает на празднование Дня семьи, любви и верности (0+). Программа стартует в 11.00 с мини-экскурсий по национальным подворьям. В 13.00 начнется квест-игра для всей семьи «Лепесток ромашки», а в 20.00 - вечерняя шоу-программа.

Вход платный. Полный билет - 400 рублей, льготный — 300, детям до шести лет - бесплатно.

Спектакль «Не сошлись характерами»

8 июля 2023, 18.00, театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Искрометная комедия по пьесе Александра Островского (12+). Живут в городке Черемухине обнищавшие дворяне с говорящей фамилией Прежневы, кичатся своим дворянством перед соседями, а сами мечтают о невесте с большим приданым. И вот красавчику из этой семьи удается обманом жениться на богатой купеческой дочке...

Стоимость билетов от 350 до 700 рублей.

«Любовь и голуби»

8 июля 2023, 20.30, кинотеатр «Филин» (набережная у Ладьи)

В День семьи, любви и верности самарский кинотеатр под открытым небом «Филин» приглашает на просмотр культовой лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (16+).

Вход свободный.