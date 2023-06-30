Саксофон, синхронистки и приятная компания: «Комсомолка» провела в Самаре «Белый бал»

Олеся Шакурова и Лариса Названова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечеринка в честь бренда

Лето ожидало Белый бал: тепло пришло в Самару буквально накануне вечеринки. В этом году гости бала встретились у бассейна клубного пространства«Своя Среда».Дресс-код для гостей - «в белом», их встречала живая музыка в исполнении саксофонистки Татьяны Басовой и приветственный напиток. За наполнение бара в этот вечер отвечали компания «MангоТелеком». Самарская винодельня Denisov Winery предлагала гостям оценить уникальные качества своих купажей. Сияющий фон для блестящей публики создавала фотозона компании «Такском». Глоток свежести в по-настоящему жаркий день дарила вода «Кристальная».

Фотозона в это вечер пользовалась популярностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настроение празднику задали синхронистки Ульяна Рулева и Юлия Шулепова, мастера спорта России, члены сборной команды Самарской области, призеры всероссийских и международных соревнований по синхронному плаванию (старший тренер высшей категории по синхронному плаванию -Лариса Осипова). Отточенные движения девушек под чарующую музыку приковали взгляды гостей. После музыкального номера директор самарского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Шакурова поприветствовала собравшихся и рассказала, почему «Комсомольская правда» снова собрала вместе друзей и партнеров, экспертов и аналитиков, гостей эфиров и героев публикаций.

Белый дресс-код: гости выглядели блистательно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мы хотим выразить признательность неординарным жителям нашего региона, которые выбирают «Комсомольскую правду», чтобы поделиться важными идеями, поисками смыслов в быстроменяющейся жизни, своими яркими поступками. Эта церемония приурочена ко дню рождения бренда «Комсомольская правда», которой исполнилось в этом году 98 лет.

Возможностью взять комментарий грех не воспользоваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно к нашему филиалу присоединились Ульяновск и Оренбург. Теперь у нас три редакции, три сайта, три социальных сети и в три раза больше возможностей.В этом году на медиарынок Самары, Ульяновска и Оренбурга мы выпустили уникальный продукт - журнал «КП Авиа». Впереди множество ярких проектов, в которых, я уверена, примут участие и гости этого бала», - сказала Олеся Шакурова.

Бар от партнера мероприятия Mango office Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди своих

Хозяйка пространства «Своя Среда» Ольга Мурзина рассказала об уникальной концепции заведения и замечательных особенностях кухни ресторана, которые заставляют даже владельцев роскошных коттеджей бросать свои уютные гнездышки и ехать на обед или ужин именно сюда.

Константин Пресняков и Дмитрий Камынин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди гостей праздника были представители власти и бизнеса, общественные и культурные деятели, лидеры мнений: руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, заместитель министра промышленности Александр Никулин, председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова, руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, директор по связям с общественностью ПАО ТОАЗ Ирина Филатова, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова и многие другие.

Награды в ожидании своих героев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной волне

Многие из них не скрывали теплых чувств к «Комсомольской правде». Константин Пресняков, например, рассказал, что в силу возраста не успел побыть в рядах комсомольцев, «хотя одна нога уже стояла там», но он всегда с удовольствием читал газету, а теперь еще и с интересом участвует в мероприятиях, проводимых КП-Самара.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил, что «Комсомольская правда» имеет влияние на всей территории Российской Федерации и смогла определить очень прагматичную для жителей региона форму общения с медиа персонами:«Это работает и на продвижение персоны, и на продвижение региона в целом. Комсомольская правда стала тем локомотивом, который и продвигает этот тренд».

Эдуард Харченко и Евгений Трофимов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павел Рыбаков, руководитель Института функциональной и эстетической стоматологии «Сталант», объяснил, почему из всех СМИ сегодня он выбирает именно этот ресурс: узнать новости или спортивную статистику.

Беседу ненадолго прервал фотограф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь клиника «Сталант»– партнер «Комсомольской правды в Самаре». Кстати, гости «Белого бала» получили уникальный шанс выиграть сертификат на 20 тысяч рублей на услуги клиники.

Павел Покровский и Ирина Цветкова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки от партнеров

Партнером мероприятия выступил российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций, один из ведущих поставщиков облачных решений MANGO OFFICE. Партнер организовал для гостей бар, где можно было угоститься свежим летним коктейлем со вкусом манго и не только.

Павел Рыбаков и Ирина Борисова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одним партнёром вечера стала IT-компания «Такском», которая создаёт сервисы электронного документооборота и отчётности с 2000 года - момента их появления в стране. За счёт многопрофильности экосистема IT-сервисов она закрывает потребности бизнеса любой отрасли и размера от киоска до холдинга.Среди гостей вечера «Такском» разыграл два сертификата на свои услуги.

Олег Барабанов и Лариса Названова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Партнером мероприятия стал и ЖК «Баланс Towers». Башни бизнес-класса строятся на первой линии делового центра и станут одной из достопримечательностей Самары. Будущие жители не только смогут насладиться потрясающим видом из самого высокого дома в городе, но и оценить тот самый высокий уровень жизни.

Получать подарки всегда приятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анна Павкина и Роман Вавилин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медиаперсоны года

Среди почетных гостей вечера была Ирина Филатова – директор по связям с общественностью одного из крупнейших предприятий химической отрасли в мире – ПАО «ТОАЗ». Компания на протяжении всей истории существования не только крайне ответственно относится к вопросу природопользования, но и придерживается принципа информационной открытости и прозрачности: всегда готова к конструктивному диалогу с представителями общественности, государственных органов и средств массовой информации. Именно поэтому ПАО «ТОАЗ» и «Комсомольскую правду» в Самаре связывает долгая и тесная дружба.

Ирина Филатова (слева) вручила награду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анастасия Полякова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наградить медиаперсону, внесшую наибольший вклад в популяризацию темы экологии, пригласили директора по связям с общественностью ПАО ТОАЗ Ирину Филатову.«Мы горячо поддерживанием всех, кто так же ответственно относится к экологии нашего региона, реализует общественные инициативы, направленные на защиту природы. Для меня честь вручить приз руководителю департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары Олегу Ивахину. За прошедший год он проделал серьезную работу по популяризации темы экологии и развития движения «Экоравновесие», - сказала Ирина Филатова.

Карина Багаева и Татьяна Сироткина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор компании «АнтенМед»,председатель комитета по здравоохранению Самарского регионального отделения «Деловой России» Евгений Трофимов, вручая награду коллеге сказал: «АнтенМед» активно участвует в развитии технологического суверенитета России в сфере здравоохранения с 2016 года, и в настоящий момент занимает одно из лидирующих мест на рынке производителей медицинского климатизированного модуля «Чистые помещения». Мне очень приятно, что медиаперсоной года стал близкий мне и нашей компании по духу человек - Николай Измалков, главный врач Клиник СамГМУ».

Свои награды получили общественные организации и учреждения культуры. Об одной из них рассказала Анастасия Беленкова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области:«Миссия Совета – это партнерство, и мы готовы и дальше поддерживать взаимодействие со всеми партнерами для качественного улучшения жизни в Самарской области. В этом году мы решили наградить самарское подразделение компании «Т-Плюс», экологические активности которой охватили несколько регионов России!»

Остановись, мгновение! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Белый бал» завершила сладкая нота, за которую отвечала шоколатье Светлана Камаева,основатель семейного кафе - кондитерской «Беседка» и бренда «Вкус шоколада S.Kamaeva».

Эдуард Харченко и Алексей Ульянин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА