Вход бесплатный. Фото: vk.com/samnab.

С 1 мая этого года в Самаре возле Ладьи на набережной Волги работает кинотеатр под открытым небом «Филин». Публикуем расписание кинотеатра под открытым небом в Самаре 5-9 июля 2023. Вход свободный.

Сеансы кинотеатра под открытым небом в Самаре 5 июля 2023

16:00 — 18:20 «Покровские ворота» (0+);

18:30 — 20:30 «Целитель Адамс» (12+);

20:40 — 22:40 «Остров» (Россия) (16+).

Сеансы кинотеатра под открытым небом в Самаре 6 июля 2023

17:00 — 19:20 «Вокзал для двоих» (0+);

19:40 — 20:35 «Нина Громова. Полеты судьбы» (12+);

20:45 — 22:45 «Бриолин» (12+).

Сеансы кинотеатра под открытым небом в Самаре 7 июля 2023

17:00 — 18:10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+);

18:20 — 19:25 «5 сантиметров в секунду» (12+);

19:35 — 20:45 «Вечер накануне Ивана Купала» (12+);

21:00 — 22:55 «Назад в будущее 3» (12+).

Сеансы кинотеатра под открытым небом в Самаре 8 июля 2023

20:30 — 22:20 «Любовь и голуби» (12+).

Сеансы кинотеатра под открытым небом в Самаре 9 июля 2023

18:00 — 19:00 мультфильмы «Трое из Простоквашино» (0+), «Каникулы в Простоквашино» (0+), «Зима в Простоквашино» (0+);

19:10 — 20:50 «Клаус» (6+);

21:00 — 22:45 «Бобро поржаловать!» (16+).

В расписании возможны изменения. Проверить информацию перед сеансом можно на страничке Самарской набережной в ВК.