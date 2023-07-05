Где в Самаре жить хорошо

Купить жилье, в котором будет радовать все — настоящая удача.

Покупая квартиру, мы на самом деле приобретаем не метраж и планировку, а гораздо большее: образ жизни семьи на ближайшие годы, удобство даже в мелочах и в каждом дне или постоянные мелкие недоразумения. Бывает такое: квартира всем хороша, но только сама по себе, в отдельности от окружающего микрорайона, где, например, негде погулять, неудобно добираться, плохо развита инфраструктура… Купить жилье, где радовало бы все, от района и организации общественного пространства до планировки, в которой умещается все – значит сорвать жилищный джек-пот.

Искать такой вариант специалисты обычно советуют на первичном рынке: там есть то, чего нет на вторичном. К счастью, сегодня девелоперы разумно подходят к созданию жилых комплексов, продумывая сценарии жизни для будущих владельцев жилья, начиная с въезда в микрорайон.

Один из самых удачных проектов в нашем регионе, реализованный по передовым идеям организации пространства – жилой комплекс «Новая Самара».

Комплекс «Новая Самара» реализован по передовым идеям организации пространства.

Топ-локация

Комплекс расположен в 30 минутах езды на машине от географического центра города– Центрального автовокзала. На автобусе – на 10 минут дольше: от микрорайона отходит 7 маршрутов общественного транспорта. Так же легко можно выехать за город: по Московскому шоссе мимо «Новой Самары» проходят маршруты до основных живописных природных локаций, популярных мест отдыха и дачных поселков.

В 7-10 минутной доступности – сразу 7 крупных торговых центров: «МЕГА», «Московский» и другие, а также Агропарк. У жителей «Новой Самары» большое преимущество перед населением других районов, которому приходится добираться в эти популярные места гораздо дольше.

Кстати, о транспортной доступности. Парковочных мест в этим жилом комплексе больше, чем в центре города – это очень серьезное преимущество. При этом они не занимают всю придомовую территорию, оставляя место для прогулок и внутридворовой инфраструктуры.

И еще один немаловажный момент: в этом районе нет промышленных производств, а роза ветров такова, что воздух в любое время года остается чистым.

Спортивная инфраструктура комплекса продумана до мелочей. Фото: Предоставлено "КП"

Все рядом

Чем меньше времени мы тратим на решение повседневных задач, тем больше остается на семью и хобби, и именно это делает нас счастливыми! В «Новой Самаре» быт обеспечивается легко и удобно. В этом районе 641 тысяча кв.м. коммерческих площадей. А это значит – 10 супермаркетов и множество магазинчиков у дома, пекарни, фермерский рынок, кафе, доставки. Товары для дома можно купить в локальных магазинах, а можно – в «Леруа Мерлен» неподалеку.

Вопросы здоровья тоже решаются просто: с помощью двух лабораторий федеральных сетей, двух многопрофильных клиник и двух стоматологических клиник, муниципальной поликлиники для взрослого населения и детей.

Но главная гордость «Новой Самары» – высочайшая концентрация всего необходимого для детей с рождения до университета. Около 50 детских площадок, бэби-клубы, 6 детских садов (5 частных и муниципальный на 140 мест), ультрасовременная школа в микрорайоне и еще одна рядом, художественная и музыкальная школа в шаговой доступности, студии английского языка, шахматный клуб, танцевальные студии, детские секции, бассейн, в т.ч. для грудничков…

Благодаря тому, что все детские учреждения находятся в пределах прямой видимости, юное население микрорайона рано проявляет самостоятельность. Уже первоклассники могут ходить из школы домой, без взрослых отправляться в кружки и секции. А это не только экономит родителям деньги (на няню) и нервы (на отпрашивания с работы, чтобы забрать чадо домой среди дня), но и помогает воспитывать в детях внимательность и ответственность. Да и возможностей для развития в районе столько, что «драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота» - вполне реализуемо.

В микрорайоне 50 детских площадок и 6 детских садов.

О спорт, ты мир!

Еще сильная сторона «Новой Самары» - серьезная спортивная инфраструктура. Она начинается с бесплатных спортивных площадок и тренажерных комплексах во дворах, детских велодорожек, футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок. Здесь есть детский бассейн «Пузырики», в котором малыши обучаются плаванию с рождения до 7 лет. Для взрослых есть спортивный клуб VictoriaGym – клуб нового формата, где работает команда профессиональных тренеров и имеется большой выбор качественного оборудования.

Гордость микрорайона – ледовый дворец «Кристалл» на 170 мест. Между прочим, сюда приезжают со всего города заниматься хоккеем и фигурным катанием! Здесь качественный лед, профессиональные тренеры, комфортные раздевалки, сауна, стадион, тренажерный зал.

Технологии комфорта

Попадая внутрь домов «Новой Самары» понимаешь, насколько высока здесь концентрация современных составляющих комфорта на квадратный метр. В каждом подъезде есть датчики движения для разумного расходования ресурсов. Комфортные сбалансированные планировки с раздельными комнатами и большими кухнями-гостиными. Квартиры сдаются с черновой, предчистовой, улучшенная предчистовая с оборудованным санузлом и чистовой отделкой, чтобы покупатель мог выбрать удобный для себя вариант: делать ремонт по вкусу или сэкономить время, деньги и нервные клетки. Дома оборудованы крышными или пристроенными котельными, лучевая разводка отопления позволяет избавиться от вертикальных стояков в квартирах - это сделано для улучшения эстетичного вида квартиры и исключения неприятных ситуаций (стояки вынесены в коридор). Набор технологий комфорта явно выше цены.

Кстати, о цене. Покупатели сегодняшнего дня измеряют доступность жилья не абсолютной стоимостью квартиры, а комфортностью ежемесячного платежа по ипотеке. Несколько вариантов ипотечных программ и рассрочек делают платеж равным или даже ниже стоимости аренды жилья. Но это – собственное, современное и удобное. Со своим лицом и точками притяжения – именно так называют яркие арт-объекты на улочках «Новой Самары»: семью красных слонов и белых медведей, аллею зонтиков. Какое еще жилье в Самаре может похвастаться собственным культурным кодом?

Фото: Предоставлено "КП"

Единый номер: (846) 340-05-45

https://vk.com/gkfinstroy

Реклама. ООО "СЗ "Финстрой"