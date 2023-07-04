Бизнес-класс в Баланс Towers: показываем эксклюзивные квартиры и редкие форматы проекта

Девелопер жилых башен «Баланс Towers» вывел в продажу редкие форматы квартир в единичных экземплярах. Рассказываем, чем квартиры «бизнес-класса» и те самые «эксклюзивы» отличаются от обычного стандарта.

Своя среда

Жилые башни строятся на первой линии делового центра на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе и это первая отличительная черта бизнес-класса. В составе Баланс Towers две жилые башни,одна из которых со статусом самого высокого дома в Самаре — 22 и 37 этажей. Здесь есть все ключевые объекты инфраструктуры, соответствующие высокому сегменту недвижимости: развитая транспортная сеть, в локациях - рестораны, магазины, фитнес-клубы наряду с собственной насыщенной коммерческой и социальной средой. Например, приватный двор без машин на втором уровне дома с арт-пространством для жизни и индивидуальным проектом ландшафтного дизайна. А для юных жителей комплекса будут оборудованы концептуальные игровые и спортивные площадки, для более старшего возраста — современные зоны отдыха и спорта.

Баланс Towers сочетает в себе загородное спокойствие и активную жизнь в городе среди развитой инфраструктуры

Эксклюзивы, чтобы жить не как все

В арсенале жилых башен те самые эксклюзивные планировки: всего 8 типов квартир, представленных в ограниченном количестве или единственном экземпляре. Есть и квартиры с редкими для рынка новостроек потолками 3,5 м. Кстати, в других квартирах Баланс Towers высота потолков от 3,08 м, что уже выделяет предложение на рынке.А в 22-этажной башне на одном из уровней проектом предусмотрено всего 4 квартиры на этаже, что гарантирует камерную обстановку.

Фото: Предоставлено "КП"

Планировочные решения в бизнес-классе говорят сами за себя: увеличенный метраж, несколько санузлов, мастер-спальни, продуманные гардеробные, прачечные и светопрозрачные стены вместо окон. Поэтому будущим владельцам гарантированы уникальный интерьер и отличная инсоляция, а бонусом - вид на Волгу и динамику города.

«Эксклюзивные квартиры - не просто красивое определение. Это значит, что они представлены в проекте в единичных экземплярах, что гарантирует дополнительную ликвидность таким вариантам. На любом этапе реализации проекта жилых башен эксклюзивные квартиры будут всегда в дефиците, что определяет их инвестиционный потенциал. Редкие форматы планировочных решений позволяют тем, кто их по достоинству оценит, выбрать для себя лучший сценарий жизни», - рассказала коммерческий директор компании Мария Иванова.

Для всех, кто хочет выбрать квартиру бизнес-класса для жизни или с целью инвестиций действует несколько дополнительных финансовых программ от девелопера, а также доступны все ипотечные программы. Инвестиционный консультант проекта «Баланс Towers» предложит самую привлекательную квартиру и поможет применить к ней все финансовые условия с максимальной выгодой.

Уточнить детали можно по телефону отдела продаж: +7 (846) 205-51-51

Сайт проекта «Баланс Towers»

Строительство «Баланс Towers» началось в марте этого года. Высота первой башни составит 22 этажа, а второй — 37 этажей, и это будет самое высокое жилое здание Самары. Девелопер проекта «Альянс-Менеджмент» известен в Самаре жилыми комплексами «Фрегат», «Галактика» на улице Ново-Садовой и «Парус» на берегу Волги.

Застройщик: ООО СЗ «СИГМА-СТРОЙ», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

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