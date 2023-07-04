Фестиваль "Тремоло" проходит в Тольятти уже много лет

С 6 по 9 июля 2023 года на берегу Волги в Тольятти будет проходить Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» - одно из главных музыкальных событий Самарской области. Рассказываем, какая программа ожидает меломанов и какие звезды приедут на фестиваль.

Традиционно фестиваль состоится на летней веранде ресторана «Амбар» (Тольятти, Комсомольского шоссе, 68) с видом на реку и Жигулевские горы.

Вход на концерты платный. Стоимость билетов составляет 2000-3000 рублей в зависимости от концерта. Вход на детскую площадку 8 июля свободный. Купить билеты можно на официальном сайте фестиваля: volgaclassic.ru.

Программа фестиваля «Тремоло» 2023 в Тольятти

Тема фестиваля в этом году – большие итальянские каникулы, а значит будет много итальянской классики.

На протяжении всего фестиваля будет работать выставка от «Музея актуального Реализма», а в антрактах зрителей порадуют итальянские перфомансы от театра «Вариант».

Программа фестиваля «Тремоло» 6 июля 2023

21.00 - большой джазовый концерт. На сцене - Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева. Солирует Аделя Музафарова, сопрано.

Программа фестиваля «Тремоло» 7 июля 2023

20.00 - программа «Возвращение в Сан-Ремо». Участники Арт-проектов «ТенорА XXI века» и «Vegas» исполнят знаменитые итальянские хиты. На сцене – Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев и другие.

Программа фестиваля «Тремоло» 8 июля 2023

11.00-12.00 - мастер-классы для детей 6-11 лет:

12.00-13.00 - концерт крымского оркестра «Новая гармония». Он сыграет с DJ Igor Gross.

13.00-14.30 - мастер-классы для детей 12-18 лет.

20.00 – концерт Dolce Vita. На сцене – Московский молодежный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя «Тремоло» маэстро Фабио Мастранджело. В программе – песни итальянского кино.

Программа фестиваля «Тремоло» 9 июля 2023

20.00 - концерт «Opera vs Rock». Исполняет кроссовер-оркестр BIS-QUIT BAND при участии солистки Мариинского театра Ольги Пудовой, а также солистов Самарского академического театра оперы и балета Георгия Шагалов и Анны Костенко.