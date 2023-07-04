Сначала +37, а потом похолодание: синоптики рассказали, когда в Самарской области спадет жара

Выходные в регионе будут очень жаркими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето наконец-то похоже на лето. Солнце печет, на градуснике днем около 30. Долго ли простоит такая погода? И жара, конечно, хорошо, но с ней надо быть очень осторожным. Рассказываем, как не пострадать от летнего пекла.

На выходных до +37, а потом похолодание

Столбики термометров к концу недели будут только расти. На этой неделе температура воздуха поднимется до +37 градусов! Такую погоду обещают в выходные 8 и 9 июля. В будние дни же будет чуть-чуть терпимее – до +34 днем.

- Наступившая рабочая неделя в Самарской области ожидается жаркой и преимущественно сухой. Под влиянием западного антициклона, установится малооблачная погода со слабым ветром. Максимальная температура воздуха в послеобеденные часы будет преодолевать 30-градусную отметку, - отметила синоптик Приволжского УГМС Галина Овечкина.

Жара начнет спадать только в следующий вторник, 11 июля, уверяют синоптики Gismeteo. Столбики термометров медленно, но верно поползут вниз, со среды начнутся дожди.

Как спастись от жары

Как уберечь себя во время такой жары? Рекомендациями поделились в министерстве здравоохранения Самарской области. Итак:

- С 11 до 17 часов старайтесь находится в хорошо вентилируемом помещении. Как можно меньше будьте на солнце, а дома закройте и зашторьте светлыми шторами окна. Это нужно, чтобы солнце не нагревало воздух в комнате.

- Если у вас сердечная и почечная недостаточность или артериальная гипертония, следите за давлением. Если давление снижается или повышается, надо позвонить врачу.

- При слабости, тошноте, обморочной состоянии, повышении температуры тела на солнце надо уйти в прохладное помещение. Если есть возможность, надо принять прохладный душ или ванну, если нет, то можно обтереться холодной водой. Выпейте воды, чтобы устранить обезвоживание и положите холодный компресс на лоб и затылок.

- Выбирайте одежду из натуральных тканей, например, хлопка и льна. Учитывайте еще то, что обжигающая одежда нагревается быстрее, поэтому выбирайте что-то более свободное и желательно светлых тонов.

- В жару лучше отложить занятия спортом. Лучше тренироваться вечером, когда прохладнее.

- Чтобы избежать ожогов, не забывайте пользоваться SPf-кремом. В минздраве рекомендуют SPf 50+. Не забывайте оставлять открытыми запястья, шею, щиколотки и лучше закрывать плечи, спину и ягодицы, так как эти части тела имеют свойство обгорать сильнее всего.

- Не переедайте! Лучше ограничить количество белковой и жирной пищи, соусов и острых приправ. Также лучше не злоупотреблять мороженым.

- Старайтесь всегда при себе иметь воду. Лучше всего минеральную, так как необходимо восполнять не только жидкость, но и электролиты.

- Многие люди думают, что водный баланс можно поддерживать другими напитками, но это не так, воду ничем не заменить. А от алкоголя лучше вообще отказаться.

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