«Крылья Ростеха» готовят конструкторов нового поколения

В новом здании ОКБ для конструкторов организовано 500 рабочих мест. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

В Самаре событие: открыто новое здание опытно-конструкторского бюро одного из ведущих двигателестроительных предприятий России – ОДК-Кузнецов. Именно здесь формируется будущее двигателестроения на ближайшие десятилетия. Здесь будут рождаться цифровые двойники новых газотурбинных двигателей для создания авиационных, космических и энергетических силовых установок.

Целевой набор

ОДК-Кузнецов имеет мощную инженерную школу, высококлассных специалистов, однако масштаб задач, поставленных Ростехом, требует новые кадры. И не просто новые, а инженеров-конструкторов с набором передовых «цифровых» компетенций, полностью готовых к работе на современных предприятиях авиадвигателестроительной отрасли.

Их подготовкой уже третий год занимается проект «Крылья Ростеха», инициированный Госкорпорацией «Ростех». В Самаре проект осуществляется совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева.

По словам генерального конструктора ОДК-Кузнецов Павла Чупина, в год открытия проекта было набрано 20 студентов, в прошлом году – 34. А в 2023-м набирается уже три бюджетные группы для обучения по специальной расширенной программе на базе института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева.

- Самые старшие ребята из проекта уже заканчивают второй курс, через три с половиной года они придут на работу в ОДК-Кузнецов готовыми инженерами-конструкторами. Сейчас они проходят стажировку на заводе Объединенной двигателестроительной корпорации в Санкт-Петербурге – в ОДК-Климов, а закончившие первый курс студенты вышли на практику в новое ОКБ ОДК-Кузнецов, - рассказал Павел Чупин.

У первокурсников программы «Крылья Ростеха» началась практика. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

Высокий старт

Попадают в программу только первокурсники, набравшие по результатам ЕГЭ больше 220 баллов. Такой отбор продиктован стремлением дать высокий старт перспективным студентам, чтобы они строили свою профессиональную карьеру в Самарской области. Об этом на открытии нового опытно-конструкторского бюро в ОДК-Кузнецов говорил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что, создавая новые стимулы для молодежи, предприятие привлекает талантливых, жадных до знаний людей, которые приумножат потенциал компании и региона.

Первокурсники 2023 года будут получать знания как по традиционным для двигателистов дисциплинам, так и по новым программам дополнительного обучения: 3D-моделированию и программированию. Кроме того, уже с первого курса они будут приобретать практические производственные навыки в ОДК-Кузнецов. Такая модель обучения способствует закреплению полученных знаний и плавной адаптации на производстве молодых специалистов.

- Фактически участники нашей программы трудоустроены на предприятие с первого дня обучения в вузе, - говорит Юлия Ферапонтова, и. о. начальника учебного центра ОДК-Кузнецов. - Один день в неделю они полностью проводят на заводе или в ОКБ, выполняют задания своих кураторов-конструкторов и получают зарплату.

Экскурсию по новому зданию ОКБ провел генеральный конструктор ОДК-Кузнецов Павел Чупин. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

Стипендия от предприятия составляет от 20 до 35 тысяч рублей. Ребятам компенсируют затраты на интернет, общежитие и транспортную карту, начисляют заработную плату во время практики и работы над проектами. Но главное – после завершения обучения им гарантировано трудоустройство.

ОДК подходит к подготовке кадров системно, привлекая талантливую молодежь через целевые проекты. Для школьников проводят чемпионаты, конкурсы, экскурсии, расширяющие кругозор и приближающие ребят к мечте – создавать новую технику. А реализовать ее можно, став частью ОДК-Кузнецов, перспективы которого определены на десятки лет вперед как по линии производства, так и в части новых разработок.

Целевой набор в программу «Крылья Ростеха» сейчас в самом разгаре. Документы в Самарский университет можно подать до 10 июля 2023 года.

Справки по телефону: +7 (905) 300-44-80.

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