Угрожали гранатой и требовали денег: в Самаре гастролеров-разбойников осудили ограбление салона сотовой связи

Преступление было совершено в марте 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Суд поставил точку в истории дерзкого ограбления, которое было совершено в Самаре в прошлом году. Неизвестные ворвались в салон сотовой связи и, угрожая продавцу гранатой, требовали отдать им деньги. Подробности этой истории сообщили в региональном ГУ МВД.

Преступление произошло в марте 2022 года. Двое мужчин ворвались в офис сотовой связи. Они напали на сотрудника, начали угрожать ему предметом, похожим на гранату, и требовали отдать им все наличные. В итоге грабители забрали с витрины сотовые телефоны и сбежали. Сумма ущерба составила 457 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», началось следствие. По камерам наблюдения оперативникам удалось отследить маршрут преступников. Оказалось, что один из них по пути переоделся и выкинул свои вещи. Одежда была направлена на химико-биологическую судебную экспертизу.

– Исследованный генетический профиль ДНК эксперты занесли в федеральную базу данных. Параллельно с этим полицейские проверили места возможного сбыта похищенного, опросили жителей близлежащих домов, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По ДНК удалось выйти на одного из подозреваемых – оно совпало с генетическим профилем 34-летнего жителя Москвы, который ранее уже был судим. Оперативники выехали по месту жительства предполагаемого преступника. Во время обыска они обнаружили похищенные сотовые телефоны.

В ходе следствия стал известен другой подозреваемый – 33-летний житель Уфы. Совместно с «напарником» из Москвы он дожидался суда под стражей.

Недавно Советский районный суд Самары вынес подсудимым приговор. Их признали виновными и приговорили к лишению свободы. Москвич проведет в колонии строгого режима 4 года 11 месяцев, а житель Уфы – 4 года.