«Привет, я в Грузии»: пропавший альпинист из Самарской области вышел на связь с бывшей женой

Пропавший альпинист из Самарской области вышел на связь с бывшей женой. Фото: личный архив

Пропавший альпинист из Самарской области спустя два дня вышел на связь с семьей. Напомним, в Северной Осетии туриста из Новокуйбышевска, отправившегося покорять гору Казбек вместе с группой людей, разыскивали больше двух дней. В среду 5 июля Александр Шевелев написал смску бывшей жене. Журналист «КП-Самара» узнала подробности.

Нашли следы рядом с Грузией

О пропаже жители Самарской области стало известно еще 3 июля 2023. Оказалось, 40-летний мужчина из Новокуйбышевска отправился вместе с группой туристов покорять гору Казбек. Во время восхождения Александр решил остановиться передохнуть. Товарищей он пообещал догнать на контрольной точке, которая находилась на высоте 3500 метров. Но этого не случилось. Гид забил тревогу и обратился к спасателям.

Как ранее сообщила журналисту «КП-Самара» бывшая супруга альпиниста, мужчина на Северный Кавказ отправился не один. Александр взял в отпуск мать и сына, но семья осталась отдыхать в Железноводске.

Александра разыскивала пешая группа спасателей республиканского МЧС России. На помощь снарядили вертолет МИ-8, однако летательный аппарат не удалось посадить на высоте 4200 метров из-за сильного ветра, что усложнило поиск. Уже вечером 4 июля Анна Шевелева сообщила, что в последний раз следы ее бывшего мужа была замечены рядом с Грузией.

- Спасатели говорят, что видели одиночные следы, которые ведут в Грузию. Возможно, он перепутал тропы и отправился не туда. На территории Грузии спасатели бессильны! Может быть, есть у кого-то знакомые в Грузии или кто-то знает, как обратиться к местным спасателям, - написала на своей странице девушка.

Вышел на связь с семьей

Искать Александра на территории чужой страны не пришлось. Он сам вышел на связь уже на следующий день. В среду днем Анне пришло уведомление: «Абонент снова в сети». Девушка тут же впопыхах написала несколько сообщений.

- Саша, это ты? Ответь! С тобой все хорошо?

Почти сразу пропавший альпинист написал Анне в ответ. Мужчина был краток — телефон почти разрядился.

Александр написал своей бывшей жене сообщение о том, что он жив и сейчас находится в Грузии. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- Привет, я в Грузии. Аккумулятор садится, потом созвонимся, - написал волжанин.

Пока у Анны нет подробностей случившегося. Девушка поблагодарила всех неравнодушных за помощь на своей странице в социальных сетях.

- Жив! Спасибо всем большое!

В ГУ МЧС по РСО-Алании подтвердили, что Александр Шевелев жив и находится в Грузии. Мужчина связался с грузинскими пограничниками и рассказал, где он сейчас. Поиски Александра продолжаются.