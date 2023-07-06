«У нас не живот, а животик»: педиатр из Самары рассказала о своей работе

Педиатр из Самары Елена Трифонова рассказала о своей работе Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Елена Трифонова с детства знала, что хочет работать с детьми. Правда, никак не могла определиться, куда идти учиться — на педагога или врача. Куклы маленькой Леночки были самыми умными и здоровыми. Через много-много лет девочка выросла, а мечта стала явью. Сегодня Елена Александровна трудится педиатром и гастроэнтерологом детской больницы имени Ивановой и преподавателем на кафедре госпитальной педиатрии СамГМУ. Елена Трифонова рассказала журналисту «КП-Самара», как она пришла в медицину и почему работа с маленькими пациентами целое искусство.

«Мечтала учить, но выбрала медицину»

Елена призналась: определиться с профессией ей помогла мама. Девушка стала первым врачом в семье.

- Мама всегда хотела, чтобы я стала медиком. Помню, она как-то сказала мне: «будешь ходить в белом халате, будет тебе почет и уважение».

Но в сердце выпускницы жила еще одна мечта — учить детей.

-Все детство учила и лечила кукол. У нас в доме даже откуда-то был белый халат, я в нем часто играла, - улыбается педиатр. - А ближе к окончанию школы я все-таки решила примерить на себя уже настоящий медицинский халат.

Елена поступила на педиатрический факультет СамГМУ в 2001 году. А в 2007 продолжила обучение в ординатуре на базе детской больницы имени Ивановой. Там девушка определилась с выбором специализации.

- Дело в том, что я не хотела быть просто педиатром. Так уж сложилось , что первый мой цикл в ординатуре был по гастроэнтерологии, - рассказывает Елена Трифонова. - Мне посчастливилось поработать с каждым специалистом в отделение, включая заведующую отделением. От каждого я многому научилась и тогда уже поняла, что гастроэнтерология — это не только про язву и гастриты, здесь все гораздо интереснее, здесь очень много моей любимой педиатрии.

«Понять маленького пациента — целое искусство»

Во время учебы Елена вновь и вновь возвращалась в отделение гастроэнтерологии. А на втором году девушке уже доверили кураторство над пациентами. Сегодня Елена Трифонова уважаемый специалист.

- Уже 16 лет я тружусь в этих стенах. Я врач-педиатр в приемном отделении на экстренном хирургическом приеме и врач-гастроэнтеролог в гастроэнтерологическом отделении.

Тяжелые пациенты первым делом попадают к Елене Александровне. Специальность не из легких, но врач не жалуется.

- Педиатрия — особая специальность, одновременно прекрасная и сложная. Ведь ребенок не может объяснить, что у него болит и как. Это целое искусство — понять, что происходит с маленьким пациентом. Мы, педиатры, отличаемся от других врачей. У нас не живот, а животик, не рука, а ручка, не нога, а ножка, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Елена Трифонова. - Детей я очень люблю, всегда легко нахожу с ними общий язык.

По словам Елены, работа с детьми заряжает и придает сил.

- А когда ты видишь счастливые глаза ребенка и его родителей, то понимаешь, для чего ты работаешь. Благодарность — высшая награда.

Исполнила две мечты

С проблемами и сложностями педиатру помогает справляться любовь к профессии.

- Скажу так - идти в медицину нельзя ради галочки. Ничего хорошего из этого не получится. Здесь должна быть душа и желание помогать людям. Наша работа — 24 часа в сутки.

Елена Трифонова не оставила и мечту преподавать. Сейчас врач работает преподавателем на кафедре госпитальной педиатрии в СамГМУ.

- Я закончила аспирантуру и теперь учу студентов. Вот так и сбылись сразу две мечты. Очень приятно видеть, как мои ребята становятся специалистами.

Врач призналась: качественно работать ей помогает полноценный отдых. В свободное время женщина посещает спортивный зал и встречается с друзьями.