Вертолетка и замки любви: популярные свадебные традиции в Самаре

В Самаре на свадьбу часто фотографируются на Вертолетке и гуляют по набережной. Фото: Евгения ГУСЕВА

В каждом городе России есть свои обычаи и традиции, связанные со свадьбой. Есть они и в Самаре. Ко Дню семьи, любви и верности расскажем о самых популярных из них.

Прогулка по Вертолетке

Раньше чаще, сегодня реже, но все же молодожены любят посещать вертолетную площадку в пос. Управленческий. Там есть все для шикарных фотографий - излучина Волги, Жигулевские ворота, Сокольи горы. А после недавней реставрации в этой локации стало модным проводить профессиональные фотосессии и фотопрогулки.

Также после обновления Вертолетки на металлических опорах смотровой площадки стали появляться «замочки любви».

Прогулка по площади Славы

Редкая свадьба еще лет десять назад обходилась без прогулки по площади Славы. А что бы и нет? Пространства много, вид на реку отличный. Там и сегодня можно увидеть прогуливающихся жениха и невесту в сопровождении гостей. В советское время свадебные кортежи нередко возлагали цветы к Вечному огню.

Поездка на набережную Волги

Без одной из самых красивых в России набережных обходится редкая в Самаре свадьба. Любят фотографироваться брачующиеся возле Ладьи. Некоторые любят присесть на кованую скамейку влюбленных на Орловской набережной. А на парапете по всей длине набережной также можно увидеть «замочки любви».

В 2016 году на 2-й очереди набережной открыли 900-метровую Аллею молодоженов. Они состоит из «кирпичиков» с гравировкой имен влюбленных и датой закладки.

«Замки любви» в парке Гагарина

Гнутый мостик через пруд в парке Гагарина - одно из самых популярных мест для «замков любви» в Самаре. На мосту практически не осталось свободного места для железных символов крепкого брака.

«Дерево любви»

В 2009 году в Самаре открыли еще одно место, где можно «закрыть на замок» свою любовь. В парке Дружбы установили металлическое «Дерево любви». Горожанам идея понравилась - свидетельством тому являются сотни замков, висящих гроздьями на арт-объекте.

Посещение старого Сокского моста

До 2016 года у самарцев было популярным фотографироваться и вешать «замочки любви» на старом Сокском мосту. Но эта традиция ушла в прошлое вместе с самим мостом. Неработающее сооружение признали опасным и демонтировали, а рядом в 2021 году построили новый мост, но он для романтических ритуалов совсем не годится.