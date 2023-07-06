Эксперименты в космосе: в Самарской области создается среда для развития частной космонавтики

Дорога в космос начинается с первого и крупнейшего в мире космодрома Байконур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире радиостанции «Комсомольская правда в Самаре» в программе «Инженерия будущего» обсудили тему частной космонавтики. Говорили и о том, как привлекать в эту сферу молодежь и создавать благоприятную среду для развития предпринимательства в космическом пространстве.

Частная космонавтика – это реальность

Два года назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что имея компетенции и богатую научную-практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. О том, что за это время произошло в этой сфере, рассказал технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и по совместительству соведущий программы Даниил Бажин.

– Дмитрий Игоревич Азаров поставил серьезную задачу. Нам необходимо сформировать целую отрасль частной космонавтики. Практически весь «космос» в России является государственным. Это капиталоемкая отрасль, требующая большого количества людей и ресурсов. Однако сейчас в России формируется целый кластер компаний, которые занимаются различным видом частных услуг. Например, предоставляют услуги дистанционного зондирования земли, картографии и фотографии со спутников. Для таких компаний необходим многофункциональный центр, куда они могут обратиться по любому вопросу. Такой центр мы планируем создавать. За два года проделана большая работа, в частности, с корпорацией «Роскосмос», которая является нашим стратегическим партнером. Мы провели стратегические сессии по разным направлениям. Первая была связана с пониманием того, что такое «коммерческий космос». Вторая была посвящена созданию центра поддержки частной космонавтики, – рассказал Даниил Бажин.

О том, как многофункциональный центр поможет развитию научно-инновационного потенциала региона, рассказал директор Центра экспериментов в космосе Самарского университета имени С.П. Королева Андрей Крамлих. По мнению представителя высшей школы, научному сообществу интересно сотрудничество с частными компаниями.

– Когда на рынок приходит частник, он ставит задачу. У предпринимателя есть конкретные вопросы и конкретные проблемы. Так мы погружаемся в их специфику и быстрее находим решения, – отметил Андрей Крамлих.

В космос со школьной скамьи

Созданный два года назад «Центр экспериментов в космосе» провел первый всероссийский конкурс для школьников. На конкурс поступила 21 заявка из 17 регионов страны. До финала были допущены 19 заявок. По результатам финала жюри, состоящее из сотрудников университета и космонавтов, выбрало пять проектов.

- Один из проектов, который уже реализован, направлен на выращивание микроорганизмов в невесомости. Эти микроорганизмы нужны для очищения земли от загрязнения нефтепродуктами. Невесомость и фактор космического пространства могут видоизменить эти микроорганизмы, чтобы они справлялись со своей задачей еще эффективнее, – отметил Андрей Крамлих.

Каждый предприниматель в сфере космонавтики нуждается в квалифицированных кадрах, владеющих необходимыми компетенциями, IT-технологиями. Самарский университет, как и другие ведущие вузы, входящие в НОЦ «Инженерия будущего», могут подготовить необходимые кадры целенаправленно под определенную задачу по индивидуальной образовательной траектории.

– Самарская земля богата талантливыми ребятами, у которых горят глаза. У студентов есть возможность работать и пробовать свои силы на практике. Они проектируют элементы спутников, ракет, навигационные приемники космического назначения. Когда человек своими руками что-то делает, он нащупывает столько нюансов, сколько никогда бы не узнал в теории даже от самого опытного профессора, - считает Андрей Крамлих.

Лидерские позиции

Наработки в сфере подготовки специалистов отрасли, накопленные в Самарской области, могут быть полезны в других регионах. Самарский университет участвует во всех комитетах НОЦ. Лидерские позиции он занимает в двигателестроении, космическом сегменте. В каждом комитете есть вклад Самарского университета.

Среди студентов самарского университета есть представители африканских стран, Латинской Америки, Китая, которые работают над проектами, имеющими практическую ценность.

– Один студентов из Перу сделал выпускную квалификационную работу, направленную на создание спутника для мониторинга незаконной вырубки леса. Другая студентка спроектировала спутник, который отслеживает красные приливы, вызванные токсичными водорослями, из-за которых погибает флора и фауна. Теперь она готова предложить органам власти своей страны возможные варианты решения проблемы, – рассказал Даниил Бажин.

Участники круглого стола убеждены, что действенным механизмом вовлечения молодежи в науку является и материальная составляющая. К примеру, стимулирующие выплаты. В вузе лучшие студенты получают стипендию губернатора и премию имени Дмитрия Козлова (почетного генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» - прим. ред.).

Таким образом, имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область вполне может стать центром развития частной космонавтики. Этому в том числе будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего».