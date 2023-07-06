«Чтобы занять место на пляже, надо встать в шесть утра»: самарцы откровенно рассказали об отдыхе в Анапе

Жители Самары откровенно рассказали об отдыхе в Анапе. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В начала июле в соцсетях разлетелся видеоролик с одного из пляжей Анапы. Картина, конечно, шокирует. Судя по кадрам, набережная российского города-курорта переполнена настолько, что отдыхающим приходится загорать стоя. На берегу попросту нет места. Спрятаться от других туристов не получится и в море, там ситуация ровно такая же. Журналист «Комсомолки» пообщалась с жителями Самары, которые сейчас отдыхают в Анапе, и выяснила подробности.

«Весь год копят, чтобы в лягушатнике купаться»

Видео, что разместили очевидцы в социальных сетях, быстро набрало популярность и вызвало бурные обсуждения. Эта тема не прошла и мимо жителей Самарской области. Интернет-пользователи уверены: подобное недопустимо.

- Это же не отдых, муравейник какой-то. Люди же деньги заплатили, а элементарно не могут лечь позагорать, - поделился мнением волжанин. - Да уж, как кильки в банке!

- Копят весь год, чтобы потом в таком лягушатнике купаться, - возмутилась местная жительница Алиса.

«Все, что нужно и здесь есть»

Другая часть комментаторов уверила: любителям путешествовать можно не выезжать из Самарской области. Мол, и у нас все есть — солнце, горы и река.

- Все, что нужно и здесь есть! Отдыхай и загорай на прекрасной Волге.

- Лучший отдых за Волгой. Попа к попе никто не стоит. Река полностью в твоем распоряжении, что обеспечивает безопасность детей и держит ситуацию под контролем, - пишет Татьяна.

«Встаем пораньше, чтобы забить себе место»

Ольга из Тольятти рассказала журналисту «КП-Самара», как проходит ее отпуск в Анапе. Женщина призналась: долгожданный отдых больше похож на ночной кошмар.

- Мы приехали сюда с мужем и детьми-подростками. Сначала казалось все неплохо. Еда вкусная и в номере чистенько, но вот море, мягко говоря, расстроило, - поделилась жительница Тольятти.

Ольге и ее семейству приходится просыпаться очень рано, чтобы занять хоть одно место на пляже.

- Другие туристы решили, что они здесь хозяева с купленными местами. В 6 утра уже круги и полотенца по всему берегу разбросаны! Приходится поступать так же, встаем пораньше, чтобы забить себе место, - говорит женщина. - Спасибо, что хоть друг на друге не лежим, но вода, конечно, от такого количества людей мутноватая. Жаль!

Женщина обозначила сразу: такого ужаса, что публикуют в соцсетях она, к счастью, не видела.

- Да, народу много, но не настолько. Может, это час пик какой-то, не знаю… Если это популярный городской пляж, то все понятно. Нужно искать хорошие места - и будет всем счастье!

«Находим лежак еще и с навесом»

Оказалось, с неприятной ситуацией на юге России столкнулись не все. По крайней мере, так говорят туристы из Самары. Жительница областной столицы Ксения рассказала журналисту «КП-Самара», что с аншлагом на пляже они ни разу не сталкивались за все время отдыха.

- Может быть, мы не на тот пляж ходим, - смеется девушка. - Честно говоря, мы от отдыха в восторге! В Анапе первый раз, но на российских курортах уже отдыхали, в Геленджике и Судаке, например. И там подобного не видели еще.

По словам Ксении, тайных мест они никаких не знают, купаться и греться на солнце ходят на общественный пляж, что поближе к жилью.

- Негатив пишут те, кто к Турции привык. Еще говорили, что Анапа вся в зеленой воде, но ничего такого не увидели еще — чисто и тепло. Мы здесь уже пять дней и всегда находим лежак, еще и под навесом.