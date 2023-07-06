«От Волги до Амура»: в Самаре придумали меню для гастрономического путешествия

Меню разработали для жителей и гостей города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре придумали специальное меню для гастрономического путешествия. Оно станет частью туристической инфраструктуры города-курорта. Гости города и его жители смогут попробовать специальную подборку из «фирменных» блюд из разных регионов. Маршрут гастрономического путешествия разработали и презентовали в ресторане «Магдан» при поддержке министерства туризма Самарской области.

Гастрономическое путешествие по России получило название «От Волги до Амура». И это не случайно – «маршрут» гурмана пролегает от Мурманска через Казань и Самару – до далекого Магадана.

К каждому блюду подобрали свой напиток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Чтобы попробовать Россию на вкус – вовсе не обязательно выезжать за пределы Самары, - уверены авторы проекта. - У каждого города нашей огромной страны свои кулинарные традиции и свои фирменные блюда, которые славятся далеко за их пределами. Гастрономическое путешествие – способ не только вкусно поесть, но и погрузиться в историю и самобытную культуру разительно отличающихся друг от друга регионов. Иногда кухня может рассказать о городе не меньше, чем исторический музей, поэтому мы призываем гостей вспомнить гастрономические корни и пробовать блюда региональной кухни.

Первым делом гостям подают устриц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспериментальная вкусовая сессия предваряется устрицами, аперитивом и джазом. После того как гости полностью окунутся в приятную атмосферу вечера, гастропутешествие начинается.

Первым на пути гурманов станет Мурманск и его ключевой символ – треска. Участники гастропутешествия могут попробовать салат из нежной печени мурманской трески на овощной подушке из авокадо, помидора и оливок и перепелиным яичком.

Гастропутешествие начинается с Мурманска и печени трески Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждое блюдо сопровождает напиток, который к нему лично подобрал самый именитый и опытный сомелье Самары Андрей Меркулов. Причем в гастротуре путешественникам предлагаются исключительно напитки, созданные на территории России.

Напитки подобрал самый известный самарский сомелье Андрей Меркулов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжит вечер фермерская утка из Казани. Кстати, именно утиное мясо диетологи называют самым лучшим выбором в жаркую погоду. Утку породы «черри велли» специально выращивают в Татарстане и поставляют в Самару. На стол к участникам гастрономического путешествия она попадет вместе с пюре из батата, апельсиновым соусом и ягодами.

Утку вырастили фермеры из Татарстана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Казани туристы отправятся в Самару, где их ждет блюдо из фестивального меню «Волжских сезонов». Фирменный самарский судак с овощами точно не оставит равнодушным ни коренных волжан, ни гостей города.

- Жизнь в Самаре всегда была связана с Волгой. Это настроение передает волжский судак на гриле в медово-горчичном соусе с овощами и рукколой, - рассказали авторы проекта.

Волжский судак - самое самарское блюдо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сладкое у участников гастрономического путешествия будет Магадан. Холодный северный город угостит гостей домашним мороженым с ягодами.

Гастропутешествие завершается Магаданом и домашним мороженым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы проекта обещают, что подобные гастрономические путешествия будут проводиться в Самаре регулярно.