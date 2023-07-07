В Самаре открылся музей истории трубопроводного транспорта

Музей будет способствовать укреплению связи поколений трубопроводчиков. Фото: АО «Транснефть-Приволга»

Связь поколений

Стальные магистрали АО «Транснефть - Приволга» объединяют Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Республику Татарстан. Сегодня по нефтепроводам предприятия идет транспортировка одной трети добываемой в России нефти. Точкой отсчета и основой для развития трубопроводного транспорта в Поволжье стал 1953 год, когда было образовано Куйбышевское нефтепроводное управление. За семь десятилетий упорного труда, пройдя ряд реорганизаций, оно превратилось в одно из крупнейших предприятий компании «Транснефть».

70-летняя история предприятия, которое приводит в движение нефть, стала частью музея трубопроводного транспорта в Самаре. Его открыли к юбилейной дате, чтобы максимально достоверно передать молодежи факты и атмосферу становления и развития отрасли, укрепить связь поколений и подчеркнуть значимость топливно-энергетического комплекса для экономики страны.

Часть экспонатов была передана в музей работниками и ветеранами. Здесь хранятся личные вещи, награды и записные книжки первого руководителя Куйбышевского нефтепроводного управления Бориса Глазунова и первого главного инженера Алексея Кривоносова. Представлен фрагмент клепаного металлического резервуара, одного из самых старых способов хранения больших объемов нефти, созданного по инициативе братьев Нобель. На предприятии такие резервуары использовались до 1960-х годов. Это часть истории, а интерактивный макет площадки «Самара» показывает устройство и масштаб современных производственных мощностей на территории региона.

Более 180 передовиков производства и ветеранов получили награды. Фото: АО «Транснефть-Приволга»

Импортозамещение и энергоэффективность

Можно только предполагать, каким будет предприятие через 30 лет. А сегодня в его активе - огромный опыт, современные технологии производства, масштабная программа модернизации и коллектив единомышленников - профессионалов, искренне любящих свое дело. Компания - один из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия: за 2022 год она перечислила в бюджеты всех уровней почти 10 млрд рублей налогов.

К своему солидному юбилею «Транснефть - Приволга» подошла со значительными достижениями и производственными успехами. В конце 2022 года завершен проект по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк до 40 млн тонн нефти в год. Для компании и страны в целом это позволило не только увеличить производственные мощности, но и повысить эксплуатационную надежность всей системы трубопроводного транспорта России. Проект также стал примером успешной реализации программы импортозамещения. Сегодня 98% оборудования и материалов, которые используют в строительстве и реконструкции объектов компании, - отечественного производства.

Площадка «Самара» считается ключевым транспортным узлом системы магистральных трубопроводов «Транснефти». Крупнейший в России резервуарный парк за последние 10 лет обновился на четверть. Появились новые насосные станции, средства учета, системы автоматики и узлы компаундирования.

В восьми лабораториях контроля качества нефти и нефтепродуктов введена единая лабораторная информационная система. Она обеспечивает автоматическую обработку данных. Для контроля за техническим состоянием трубопроводов предприятие неукоснительно исполняет комплексную программу диагностики.

Внедрена долгосрочная программа энергосбережения, используется рациональный подход к вопросам экономии топливно-энергетических ресурсов, которые напрямую влияют на энергоэффективность производства.

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Только за последние пять лет проведены реконструкция и строительство очистных сооружений на пяти производственных объектах.

Наградили лучших

В честь юбилея состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие руководители ПАО «Транснефть», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, сотрудники и ветераны из регионов присутствия предприятия-юбиляра.

- Очень рад, что имею возможность сегодня поздравить «Транснефть - Приволгу» со славным 70-летним юбилеем. Историю компании формировали люди, и люди выдающиеся! - обратился к собравшимся Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил компанию и ее президента Николая Токарева за плодотворное партнерство на благо Самарской области и реализацию при поддержке предприятия целого ряда важнейших социальных проектов: строительство новых оздоровительных и спортивных комплексов, объектов культуры, решение вопросов в сфере здравоохранения и образования.

Губернатор Самарской области вручил подарок предприятию-юбиляру. Фото: АО «Транснефть-Приволга»

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин зачитал приветственное слово от главы компании. В нем были отмечены достижения предприятия, в том числе в реконструкции и модернизации объектов трубопроводной инфраструктуры.

- Главное, что у нас есть, - это наши сотрудники, которые каждый день на своем рабочем месте честно и добросовестно выполняют свои задачи. В этом основное преимущество компании, - говорилось в обращении.

В честь юбилея более 180 передовиков производства и ветераны были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами от отрасли, компании и региона. Особо были отмечены династии нефтепроводчиков. Всего их 13 с общим стажем не менее 50 лет. Среди них - семья Юношевых, проработавших на предприятии 100 лет, Кравец - 135 лет на всех, Квасовых - 151 год, и абсолютные рекордсмены - Зиньковские, они трудятся в трубопроводной отрасли 193 года. В зале присутствовали представители восьми династий.

- Я пришел в систему «Транснефти» в 21 год и проработал в разных ее подразделениях в общей сложности 42 года. Предприятие научило меня всему, стало школой жизни и большой ее частью. У меня много воспитанников, с которыми мы общаемся, и я в курсе процессов перевооружения и переоборудования. Наблюдаю за этим с гордостью! - поделился ветеран, бывший начальник ЛПДС «Екатериновка» Александр Юношев.

За последние годы коллектив нефтепроводного предприятия стал заметно моложе. В его ряды вливаются выпускники вузов и профильных колледжей. Работает институт наставничества: старшие сотрудники передают опыт новичкам, а молодежь делится своими мыслями и видением. И эта коллаборация помогает находить новые производственные решения.

Нынешнее поколение тружеников трубопроводных магистралей достойно продолжает традиции, делает свое непростое дело. И это, как в прежние времена, миссия государственного значения.