Самарская редакция «Комсомольской правды» опубликовала официальные расценки публикаций во время избирательной кампании

Проголосовать можно в один из трех дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сведения по размещению предвыборных агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам Губернатора Самарской области, назначенным на 10 сентября 2023 года на сайте www.samara.kp.ru

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.samara.kp.ru

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

443100, г. Самара, ул. Лесная, 9. Тел. (846) 270-69-10

Электронный адрес: tatyana.gulyascheva@phkp.ru