20 вопросов и испытания: в Самаре прошло первенство лучших слесарей России

По итогам конкурса 1 место занял слесарь-ремонтник АО «Теплоэнергия» Станислав Жезоров (Республика Саха).

Нужна молодежь

29-30 июня Самара принимала федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». Первенство было организовано Министерством труда и социальной защиты РФ при участии Правительства Самарской области, ООО «Самарские коммунальные системы» и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

- Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий. Соревнование проходит 12-й раз, но среди слесарей на федеральном уровне впервые. Сегодня это одна из самых востребованных профессий в ЖКХ. Я надеюсь, что молодежь, которая сейчас определяется с выбором профессионального пути, обратит внимание на этот конкурс и возможности, которые открывает эта профессия, - отметил заместитель директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Александр Савельев.

Самарская область – постоянный партнер конкурса. Ранее регион принимал финал первенства «Лучший по профессии» среди пивоваров и монтеров пути, матросов речного флота и ветеринарных фельдшеров.Сегодня в фокусе внимания сфера ЖКХ.

- Развитию этого направления уделяется особое внимание на уровне государства: реализуется национальный проект в этой области, развиваются технологии. Суть профессии сегодня намного отличается от когда-то сложившихся стереотипов, - подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Здесь требуются высококвалифицированные кадры, готовые постоянно развиваться, и в этом большой плюс для молодых специалистов, которые смогут реализоваться в этой профессии на достойном уровне. На конкурсе мы увидели достойное профессиональное сообщество, в котором все друг друга поддерживают и обмениваются опытом.

Победителей конкурса определяла экспертная комиссия на основании результатов по теории и практике. Фото: Предоставлено "КП"

Чувствовали ответственность

В течение двух дней на площадке ООО «Самарские коммунальные системы» соревновались 40 специалистов, победивших на отборочных этапах 28 регионов России от ЛНР и Краснодара до Якутии. Участники показали знания теории, отвечая на 20 вопросов. На практической части заданий они собирали водяной узел, который затем проходил гидравлические испытания. Это была самая зрелищная часть конкурса.

- Признаюсь честно, было нелегко из-за волнения и чувства ответственности, ведь я представляю весь свой край. Теоретические вопросы были довольно сложными, как и практическое задание: большой узел, много соединений. Руки тряслись, - признается слесарь 5 разряда эксплуатации водопроводных сетей «Росводонакал» Роман Анпилогов из Краснодара.

В первенстве приняли участие и специалисты из ЛНР, где сейчас восстанавливается работа системы ЖКХ и до передовых технологий пока далеко. Возможность поучиться у более опытных коллег дорогого стоит.

Победителей конкурса определяла экспертная комиссия на основании результатов по теории и практике. По итогам конкурса 1 место занял слесарь-ремонтник АО «Теплоэнергия» Станислав Жезоров (Республика Саха), 2 место – слесарь АВР ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александр Шарин, 3 место – слесарь АВР АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Кожаров.

- Я готовился к этому конкурсу очень серьезно, - рассказал Станислав Жезоров. - Теорию выучил практически назубок. А по практике готовился к одной задаче, но нам дали другую. Мы их тоже выполняем, но к конкурсу не отрабатывали. Я даже обрадовался – так интереснее. Был сложный момент, переволновался, однако взял себя в руки и все получилось.

Победители получили денежные призы - за 1 место 300 тысяч рублей, за 2 место – 200 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч рублей.

Первенство наглядно показало: профессия слесаря сегодня - синтез интеллектуального труда, современных технологий, профессионального чутья и опыта. Однозначно скучно не будет.