Характер победителя: моторные масла из Новокуйбышевска – в двигателе каждого ВАЗовского автомобиля

К юбилею завода были отмечены наградами 103 сотрудника. Фото: ООО «НЗМП»

В «Ста лучших товарах»

В России - более 43,7 миллиона легковых автомобилей, 2,6 млн грузовиков и около 365 тысяч автобусов. Ежедневно эту армию двигателей омывают миллионы литров моторного масла. Масла используются в металлургии, тяжелом машиностроении, добыче сырья, на железной дороге - словом, везде, где есть машины и механизмы.

Один из ведущих российских заводов по производству масел и присадок расположен в Самарской области - в Новокуйбышевске. На днях предприятию исполнилось 25 лет. Смазочные материалы производства НЗМП - многократные номинанты и лауреаты конкурсов «100 лучших товаров России» и «Российское качество». Масла первой заливки поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Завод реализует социальные проекты в области образования, здравоохранения и культуры, поддерживает муниципальные и общественные организации, реализует собственные просветительские и волонтерские проекты.

- 25 лет - тот срок, который у человека формирует характер, личность. У нашего завода за 25 лет выработался характер победителя, - уверен генеральный директор НЗМП Михаил Ларюхин. - Я благодарю наших ветеранов, которые стояли у истоков образования предприятия и выпуска продукции, очень важной для нашей страны. Они научили нас трудолюбию и личной ответственности за общее дело.

Молодые сотрудники приготовили для заслуженных работников и почетных ветеранов танцевальную композицию под песню , написанную к 25-летию НЗМП. Фото: ООО «НЗМП»

«Золотой» фонд

В честь юбилея НЗМП прошло торжественное собрание коллектива предприятия во Дворце культуры Новокуйбышевска. Перед началом торжественной части гости делали фото на память в тематических фотозонах, осматривали выставку «Сквозь года», посвященную истории завода и тем, кто создавал ее своими руками, трудом и умом. Заводчане оставляли поздравления предприятию на большом стенде интерактивной зоны «Связь поколений», а самые творческие участвовали в интерактиве по рисованию на холсте, создавая эмблему предприятия. Молодые сотрудники предприятия приготовили для заслуженных работников и почетных ветеранов творческий подарок - танцевальную композицию под песню о заводе, специально написанную к 25-летию НЗМП.

Всего к юбилею завода ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами был отмечен труд 103 работников, которые внесли большой вклад в развитие предприятия.

Например, оператор товарный участка реагентного хозяйства и товарной продукции цеха №8 хозяйственного обеспечения Лариса Акиньшина уже давно «выросла» за рамки своей должностной инструкции, принимает участие в решении широкого круга вопросов. Свой бесценный опыт и мастерство передает молодежи: учит не только профессиональному мастерству, но и ответственности в работе и любви к своей профессии и заводу. За свои заслуги Лариса Акиньшина награждена почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

- Награда очень важна для меня. Она стимулирует расти профессионально и готовить молодую смену, - поделилась ценный специалист.

Елена Карамина пришла на завод в 1989 году на должность лаборанта химического анализа, а в 2018 году возглавила лабораторию №6 ЦЗЛ (ИЛ). Она инициатор многих преобразований по повышению качества исследований и внедрения новых методов испытаний. Под ее руководством лаборатория №6 проводит до 900 испытаний в сутки и обеспечивает достоверность результатов каждого из них. Заслуги Елены Караминой высоко оценило руководство НК «Роснефть», наградив ее почетной грамотой.

- Это наш общий успех. Лаборатория постоянно развивается, мы все вместе постоянно учимся новому, - отметила начальник лаборатории вклад своих коллег.

Буквально про каждого сотрудника завода можно сказать - это «золотой» ресурс предприятия. Придя на завод, они становятся частью единого коллектива, спаянного общими ценностями. Вместе они идут к новым профессиональным высотам и достижениям, создавая лучшее для миллиардов сердец российских двигателей.