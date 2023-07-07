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Спорт7 июля 2023 10:40

Новый комплекс для воркаута: после реконструкции детскую площадку в Самаре не узнать

Нефтяники региона активно помогают развивать социальную инфраструктуру
Дарья СЫЧЕВА
Тренажерный «зал» рядом с домом готов к приему любителей физкультуры. Фото: АО «СНГ»

Тренажерный «зал» рядом с домом готов к приему любителей физкультуры. Фото: АО «СНГ»

В Октябрьском районе Самары реконструирована детская спортивная площадка. Здесь установлен специализированный комплекс для воркаута, включающий различные уличные тренажеры и теннисный стол, уложено травмобезопасное покрытие с амортизирующими свойствами и низким риском скольжения.

Средства на переоборудование площадки выделил «Самаранефтегаз», являющийся дочерним предприятием НК «Роснефть», заключившей с Правительством Самарской области соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии территорий, где расположены предприятия компании.

Ежегодно это предприятие реализует более 70 значимых проектов, направленных на улучшение социальной инфраструктуры в регионе, развитие культуры и массового спорта. При поддержке предприятия реконструирован Дворец спорта в Самаре, построен новый корпус Детской школы искусств в Отрадном, благоустроены парки «Молодежный» и «Нефтяник» в Нефтегорске, капитально отремонтировано здание Чапаевского химико-технологического техникума, приобретен микроавтобус для спортсменов ФОК «Старт» в селе Кинель-Черкассы.

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